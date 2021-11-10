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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لمكافحة آفات الزراعات بقرية القسيمة مركز الحسنة

مكافحة آفات الزراعات
مكافحة آفات الزراعات بقرية القسيمة

تنفذ لجنة تابعة لمركز بحوث الصحراء بمحافظة شمال سيناء عمليات توعية للمزارعين، وأعمال مكافحة آفات الزراعات بقرية القسيمة مركز الحسنة. 

وتستهدف الحملة رش مساحات واسعة من أشجار الزيتون تصل إلى نحو 200 فدان بمشاركة مديرية الزراعة بالمحافظة.

يأتى ذلك ضمن خطة الدولة  لزيادة الرقعة الخضراء فى شبه جزيرة سيناء، خاصة منطقة الوسط تحت رعاية  السيد القصير، وزير الزراعة، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

رافق اللجنة لمتابعة وتسهيل أعمالها، المهندس أحمد عبد الحليم سالمان، نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة.

رش ٢٠٠ فدان 

وقال المهندس أحمد عبد الحليم، نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة، إن الأعمال أجريت بمتابعة من اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، حيث تستهدف الحملة رش نحو 200 فدان من أشجار الزيتون في منطقة عين الجديرات بقرية القسيمة.

وجار استكمال عملية الرش على مدار ثلاثة أيام قادمة؛ لمكافحة الآفات والفطريات الخاصة بأشجار الزيتون.

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