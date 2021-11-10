مصرع مسنة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمنية النصر

لقيت مسنه مصرعها صباح اليوم اثر صدم سيارة ملاكى لها خلال عبورها طريق منية النصر المطرية أمام قرية الحميدية التابعة للمركز .

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر يفيد بوقوع حادث تصادم سياره ملاكي بسيدة مسنه تدعى السيده ابراهيم حسن وفا 55 عاما والمقيمه بقريه الحميديه ووفاتها فى الحال.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين أنه أثناء عبورها طريق منية النصر المطريه مقابل قريه الحميديه صدمتها سياره ملاكى مما أدى لوفاتها فى الحال.

وجرى نقل الجثه الي مستشفي منية النصر المركزي تحت تصرف النيابه وجاري عمل المحضر اللازم لاجراء تصريح الدفن وتم التحفظ علي السياره وسائقها بمركز الشرطه وجاري العرض عالنيابه