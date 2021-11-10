صحف الكويت.. الرئيس السيسي وولي عهد الأردن يؤكدان أهمية تكاتف الدول العربية .. وشكري: مؤتمر الحوار الإستراتيجي استعاد زخم العلاقات.. الأمير يتلقى دعوة قطر لافتتاح بطولة كأس العرب 2021

-ضبط 8 متهمين جدد في تمويل حزب الله بالكويت

-الحكومة المستقيلة كاملة الصلاحيات.. إلا في حال سحب الثقة

-5 مليارات دينار كلفة وقود محطات الكهرباء في آخر 4 سنوات

-ديوان الخدمة المدنية يوقف التعيين بالوظائف القيادية والإشرافية

-وفيات «كورونا» عند الصفر منذ 8 أيام



تناولت الصحف الكويتية موضوعات محلية وعربية متفرقة، جاء فيها أنباء الحكومة الكويتية المستقيلة، ونتائج زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى الولايات المتحدة فيما يخص الحوار الإستراتيجي بين مصر وأمريكا.

قالت صحيفة الأنباء، أكد الجانبان المصري والأردني أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، خاصة في ليبيا وسورية، وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية امس الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، خاصة ما يتعلق بالتعاون في مجالات السياحة والاقتصاد والتبادل التجاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن قضايا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

ذكرت الأنباء، أعلن سامح شكري وزير الخارجية أن الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر يعتبر مؤشرا للاهتمام المتبادل من قبل الإدارة الأميركية ومصر من أجل استعادة زخم العلاقات المصرية -الأميركية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات في المنطقة.

وأوضح الوزير شكري أن الحوار مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن تناول التعاون لدعم خطة مصر الاقتصادية ودفع الشركات الأميركية للاستثمار في مصر، والحرص على مواجهة أزمة كورونا سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية وتكثيف التبادل بين الجامعات المصرية والأميركية وتوفير فرص لالتحاق الطلاب المصريين في الجامعات الأميركية في اطار الدعم الثقافي وتبادل الخبرات والقدرات.



وأضاف «هناك توافق مصري -أميركي على ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، والعمل على تحقيق الاستقرار وتنفيذ وإجراء الانتخابات الليبية، لكي تتواجد حكومة منتخبة تعبر عن طموحات الشعب الليبي الشقيق».

تلقى الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تضمنت دعوة سموه لحضور حفل الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العرب (فيفا) 2021 والذي سيقام نهاية الشهر الجاري في العاصمة الدوحة.

وقام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله زيد آل محمود.

أكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، ان الحكومة المستقيلة حتى الصادر لها مرسوم بقبول استقالتها يجوز لها حضور جلسات مجلس الأمة.

وردا على سؤال حول انتقاد الحكومة لعدم حضورها جلسة مجلس الامة أمس بسبب عدم صدور مرسوم بقبول استقالتها، أي انها مازالت في حكم الحكومة غير المستقيلة، أجابت المصادر: نص المشرع في المادة 103 من الدستور على انه «إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه».

ذكرت الأنباء، إنه في الوقت الذي تدعو العديد من الجهات الرقابية الى ضرورة تعديل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الكهرباء والماء الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية بشأن تزويد محطات القوى الكهربائية بالمحروقات، تحملت الخزينة العامة للدولة نحو 5 مليارات دينار تم دفعها لمؤسسة البترول نظير تزويد المحطــات بالوقــود فــي آخــر 4 سنوات مالية.

وكشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء»، وفقاً لبيانات مالية، عن ان مؤسسة البترول الكويتية وقعت في عام 2015 مع وزارة الكهرباء والماء اتفاقية لتنظيم الوضع القائم والسابق بشأن تزويد المحطات بالمحروقات على ان يسري العمل بها حتى عام 2035.

قالت القبس، تأكيداً لما نشرته القبس ــ أمس ــ عن صدور أوامر ضبط جديدة خلال الساعات الـ24 المقبلة، بحق متهمين جدد في قضية تمويل حزب الله اللبناني، كشفت مصادر مطلعة عن إلقاء القبض على 8 متهمين جدد؛ ليرتفع إجمالي المتهمين إلى 16.، وقالت المصادر: هناك فريق قانوني قضائي يقوم بالتحقيق مع المتهمين في هذه القضية، إضافة الى فريق آخر من جهاز أمن الدولة يتابع بدقة التحريات.

ولفتت إلى أن محادثات عبر هواتف المتهمين الذين قُبِضَ عليهم في بداية القضية داخل مبنى تابعٍ للجنةٍ خيرية هي التي قادت إلى ضبط المتهمين الجدد.



ذكرت القبس، شدد ديوان الخدمة المدنية على ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية بكافة الجهات والوزارات، وكذلك وقف شغل الوظائف الإشرافية، سواء بالنقل أو الندب أو الترقية أو أي وسيلة أخرى، وأيضاً وقف الندب والنقل أو تمديده خارجياً بين الجهات، ووقف الإعارة وتمديدها داخلياً بين الجهات وذلك بالإشارة لقرار مجلس الوزراء، وأوقف الديوان في تعميم أصدره قبل قليل هذه الإجراءات، بدءاً من ٨ نوفمبر الجاري، وحتى إشعار آخر ، على أن تسحب أي قرارات صدرت بعد هذا التاريخ، واعتبارها كأن لم تكن.

قالت الوطن، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أكد خلاله دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية في كافة المحافل الثنائية والإقليمية والدولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له ان الرئيس السيسي أشار خلال الاتصال الى الحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية لضمان توحيد المؤسسات الليبية وصولا إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري بناء على القوانين التي أقرها البرلمان الليبي.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتيىة، عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في الساعات ال24 الماضية ولليوم الثامن على التوالي ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة جراء الإصابة عند 2462 حالة، فيما أعلن المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 412893.

