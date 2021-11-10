جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تكرم وزير الأوقاف بمؤتمرها الأول

كرمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها العلمي الأول المنعقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وأهدته درعا خاصا ، مدون عليه نصوص من وثيقة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم ، وذلك تقديرًا لدوره في خدمة الإسلام ونشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهته الشجاعة للفكر المتطرف والجماعات المتطرفة بالحجة والبرهان .

جاء ذلك على هامش مؤتمر تجديد الخطاب، والذي تنظمه جامعة محمد بن زايد آل نهيان ، على مدار يومين والذي انطلق أمس.

وفي كلمته ، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التجديد الذي ننشده هو التجديد المنضبط بضوابط الشرع ، القائم على إعمال العقل في فهم صحيح النص في ضوء معطيات الواقع ، مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف ، وأن هناك أمرين في غاية الخطورة قد أضرا بالخطاب الديني ، وبصورة الإسلام والمسلمين هما الجهل والمغالطة ، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم ، وأما الثاني فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطاتهم من عمالة أو متاجرة بالدين.



وأضاف محمد مختار جمعة ، أن من أخطر القضايا التي لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر "تصرفات الحاكم" سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته ولو كان في عدل سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) .

وفي ختام كلمته ، شدد وزير الأوقاف، على أن هذا التعايش الذي ننشده لا يعني أبدا التنازل عن أي من ثوابتنا الشرعية أو ذوبان أي دين في دين آخر أو النيل من الأديان أو أي منها أو التجني عليها أو على أصحابها أو اتهام أي دين منها بالتطرف أو الإرهاب ، فالإرهاب إرهاب البشر لا إرهاب الأديان .