عربية النواب: بيت العائلة المصرية رسخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة التهنئة لفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والشعب المصرى بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس مؤسسة بيت العائلة المصرية مثمناً الدور التاريخى والناجح لمؤسستى الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية فى الحفاظ على النسيج الوطنى ومواجهة العبث بالعلاقة بين عنصرى الأمة

و وصف " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم القضايا التى تناولها الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثانى فى كلمة كل منهما أمام احتفالية مرور 10 سنوات على تأسيس بيت العائلة المصرية بالتاريخية والمهمة والمعبرة عن جموع المصريين والتى تؤكد حرص النسيج الوطنى الواحد على مواجهة وافشال جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.

وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد فضيلة الدكتور أحمد الطيب بأن انفتاحُ الأزهر على المؤسسات الدِّينيةِ داخل مصر، وخارجها، هو انفتاحٌ من أجل البحث عن المشتركات الإنسانية بين الأديان السماوية، والتعلُّق بها لانتشال الإنسانية من أزمتها المعاصرة، وتحريرها مِمَّا حاق بها من ظلم القادرين، وبغي الأقوياء وغطرسة المتسلِّطين على المستضعفين مشيداً بتأكيد الدكتور أحمد الطيب بأن هاتين المؤسستين بعلمائها وقساوستها تصديتا لإحباط الدسائس الاستعمارية في القرن الماضي.

كما أعلن أباظة اتفاقه التام أيضاً مع تأكيد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بأن صطلح «بيت العائلة» محبوب لدى المصريين، حيث يعني الأصالة والأمان والأخلاق الطيبة.

وأوضح أن الدين للديان والوطن للجميع، فالأديان السماوية أوجدها الله للتقارب والتفاهم، وأن حياة الإنسان مهما امتدت لابد لها أن تنتهي وأن الإنسان سيقف أمام الديان العادل وأن بلادنا المصرية عريقة ولها حضارة قديمة تمتد في جذور الإنسانية، وأن بيت العائلة المصرية يهدف إلى تأكيد المواطنة والتعاون معًا من أجل وطن أفضل .

وأشاد باقتراح البابا تواضروس الثاني بتبني منهج أصيل خلال العقد المقبل يهدف إلى التوعية وبناء الإنسان يدور حول خمسة محاور هي: محبة الله، محبة الطبيعة، ومحبة الآخر، ومحبة الوطن، ومحبة الأبدية موجهاً التحية لقداسة البابا تواضروس الثانى على اشادته بالدور الهام الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة على ما يبذلونه من جهود إلى جانب المشروعات الكبري الموجودة في بلادنا حاليًا، وهو ما يؤكد على أن الجمهورية الجديدة ستكون متسعة للجميع، يشهد لها العالم كله بمدى تقدمها ورقيها بفضل جهود كل أبنائها.