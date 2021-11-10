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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطريق للمونديال .. تفاصيل الساعات الأخيرة داخل منتخب مصر قبل السفر لمواجهة أنجولا

منتخب مصر
منتخب مصر

أصبح منتخب مصر الأول لكرة القدم كاملا للعدد قبل مواجهة أنجولا المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وشهد أمس انتظام محمد صلاح النجم المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي فى معسكر الفراعنة المقام ببرج العرب ، كما انضم محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزي إلى صفوف الفراعنة ، وانتظم مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وأحمد حجازى فى تدريبات المنتخب أمس .

وفرض كيروش المدير الفنى للمنتخب حالة كبيرة من الجدية داخل تدريبات الفراعنة فى ظل السعى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة أنجولا 12 نوفمبر الجاري بالإضافة إلى مواجهة الجابون 16 نوفمبر الجاري أيضا .

وتشهد تدريبات المنتخب تنافسا كبيرا بين العديد من اللاعبين فى محاولة للظفر بثقة كارلوس كيروش المدير الفنى والتواجد فى تشكيل المنتخب الأساسى أمام أنجولا والجابون ، وهو الأمر الذى وضع كيروش فى حيرة فنية كبيرة .

ويسود اتجاه قوى داخل منتخب مصر بشأن استبعاد محمود الونش مدافع الفريق من رحلة السفر إلى أنجولا بعد تأكد غيابه عن المواجهة بسبب الإيقاف “ الإنذار الثالث ” ، واقترب أيمن أشرف من التواجد بجانب أحمد حجازى فى خط دفاع الفراعنة خلال مواجهة أنجولا .

ومن المقرر أن تغادر بعثة مصر إلى لواندا عاصمة أنجولا اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الواحدة ظهرا على متن طائرة خاصة لتسهيل إجراءات السفر أمام الجهاز الفنى واللاعبين قبل المواجهة المرتقبة والحاسمة فى مشوار التأهل إلى الدور المقبل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

وشهدت قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون، عودة ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف بجانب ظهور وجوه جديد مثل محمود جاد حارس إنبي وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلى وضمت القائمة كلا من:حراس المرمى:محمد الشناوي (الأهلي) و محمد أبو جبل (الزمالك) و محمد صبحي (فاركو) و محمود جاد (إنبي) و الدفاع :أكرم توفيق (الأهلي) و أحمد فتحي (بيراميدز) و أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) و أحمد ياسين (البنك الأهلي) و أيمن أشرف (الأهلي) و محمود علاء (الزمالك) و أحمد فتوح (الزمالك) و محمد حمدي (بيراميدز) و محمود حمدي "الونش" (الزمالك) ، الوسط محمد النني (أرسنال الإنجليزي) و حمدي فتحي (الأهلي) و عمرو السولية (الأهلي) و إمام عاشور (الزمالك) و عبد الله السعيد (بيراميدز) و مصطفى فتحي (الزمالك) و محمد مجدى "أفشة" (الأهلي) الهجوم:محمد شريف (الأهلي) و أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) و مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) و مروان حمدي (سموحة) و محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي). 

وقرر الجهاز الفنى دخول منتخب مصر فى معسكر مغلق بداية من الأحد الماضي وحتى موعد السفر على متن طائرة خاصة لمواجهة أنجولا يوم الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة ، أجرى المنتخب مسحة كورونا اليوم بمقر معسكره المغلق بملعب برج العرب للاطمئنان على حالة كل اللاعبين وخلو المنتخب من أى إصابة بكورونا  . 

ويرفض كيروش نغمة أن المنتخب حسم التأهل إلى الدور المقبل من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم فى ظل قناعاته إنه وفقا للأرقام فإن التأهل لم يحسم بعد وأن المنتخب لديه مباراتين قويتين أمام أنجولا والجابون ويجب الفوز بهما من أجل السير بخطى ثابتة نحو النتائج المتميزة . ونجح كيروش في خطف أنظار المصريين وعشاق الكرة خلال المباراتين الماضيتين نتيجة هدوءه التام في التعامل مع المباريات وسيطرته على اللاعبين بشكل جيد داخل وخارج الملعب نتيجة الشخصية القوية التي يتمتع بها وخبراته الكبيرة . ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 10 نقاط يأتي خلفه منتخب ليبيا بـ 6 نقاط ، وبات المنتخب قاب قوسين أو أدنى من حسم التأهل إلى الدور المقبل .

منتخب مصر أنجولا كأس العالم 2022 محمد صلاح كيروش

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