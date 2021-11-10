صحية ومغذية.. مدربة لياقة بدنية تنصح بتناول بعض الوجبات السريعة

لعقود طويلة نسمع عن أضرار الوجبات السريعة يعلى صحة الإنسان و قد يكون أخطرها هو الإصابة بالسمنة بسبب الإفراط في تناولها ، إلا أنا إحدى مدربات اللياقة البدنية بددت تلك الأفكار بعد نشرها لمقطع فيديو أثار الجدل .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن مدربة لياقة بدنية تدعى لورا غاتشي، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك تنصح بتناول البرجر في الوجبات السريعة لأنه مغذي و مفيد أكثر من المكملات الغذائية للأشخاص الذين يتدربون في صالات الألعاب الرياضية بشكل مستمر .



أثارت مدربة اللياقة البدنية " لورا" الجدل بين رواد تيك توك، بعد نشرها مقطع فيديو أوضحت من خلاله أن البرجر و الجبن و الخس لا يسببوا أي مشكلة للأشخاص الرياضية أو الذين يمارسون الرياضة بإستمرار بل أحيانا تكون صحية أكتر من الوجبات الصحية نفسها .

أكدت مدربة اللياقة في الفيديو الخاص بها، أن الوجبات السريعة بالطبع تسبب زيادة الوزن، لكن تناولها بشكل معين، قد يساعد في نظام غذائي متكامل مفيد أكثر من الأنظمة الغذائية التي نصح بها الأطباء و مدربو اللياقة البدنية .

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو الذي نشرته مدربة اللياقة البدنية نال إعجاب آلاف الرواد عبر تيك توك، و زاد عدد متابعين لورا الضعف تقريبا بعد نشرها تلك النصيحة عبر حسابها