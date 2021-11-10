نشرة أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار .. ورئيس قناة السويس يكشف تفاصيل ارتفاع العائدات بأرقام قياسية

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

قالت منار غانم، متنبئ بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد استقرارا تاما بالأحوال الجوية اليوم وحتى منتصف الأسبوع القادم وتكون في المعدلات الطبيعية لها ، منوهة إلى أنه بداية من بعد غد الجمعة سيكون فرص لسقوط الأمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية الشمالية الغربية للبلاد منها السلوم ، مطروح ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ، حلايب شلاتين .

أرقام قياسية.. رئيس هيئة قناة السويس: حققنا 5 مليارات دولار عائدات خلال 2021



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه بداية من شهر مارس 2021 وقناة السويس حققت أرقامًا وإيرادات قياسية، مشيرة إلى أنه بشهر أكتوبر السابق حققت القناة أعلي حمولة موجودة فى تاريخ القناة كله، حيث وصلت إلى 112 مليون طن ، مضيفا أنه تم عمل 17 ألف سفينة من شهر يناير وحتي نهاية شهر أكتوبر، حيث كانت 15 ألف فى عام 2020، موضحا أن العائد بالدولار وصل إلى 5 مليارات و202 خلال عام 2021.



أستاذ اقتصاد: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُساهم في تحسين الوضع المصري



قالت الدكتورة زينب نوار أستاذ الاقتصاد، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم في تحسين الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات ، مضيفة أن جميع أنظمة الاقتصاد الناجحة في الدول المتقدمة مبنية في الأساس على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

استشاري تعديل سلوك يكشف الفرق بين التربية والرعاية للأبناء

قال الدكتور نور أسامة، استشارى تعديل السلوك، إنه يجب على كل أم وأب أن يقوموا بتربية أولادهم وليس رعايتهم فقط، كاشفًا أن الرعاية هى الاهتمام بمتطلبات الطفل، وهي: الطعام والشراب والملبس والمسكن، كذلك تكون الرعاية، أما التربية هى ضرورة تعليم الطفل المبادئ والأخلاق منذ صغره، والتى تساعده على أن يكون شخص سوي .

تعرف على الأغذية التي تسبب اضطرابات النوم .. أبرزها النشويات



رضت قناة " العربية" تقريرًا مفصلًا عن علاقة النشويات بحدوث الأرق .

وأفاد التقرير ، أن هناك دراسة جديدة أثبتت أن النشويات من الأغذية التي تسبب اضطرابات النوم ، وذكر التقرير أن هناك العديد من الأطعمة يجب الابتعاد عنها قبل الخلود إلى النوم ومنها الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الكرفس والبطيخ والخيار والأطعمة المليئة أيضًا بالتوابل فقد يؤدي تناولها إلى حدوث عسر الهضم .



أول جيم مفتوح وممشى وتراك درجات فى مصر



قال المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز مدينة العبور: إن الفترة الماضية نظراً لانتشار جائحة كورونا أصبح الكثيرون لا يمارسون الرياضة في الأماكن المغلقة ، موضحا انه تم مناقشة مشروع إقامة جيم فى الهواء الطلق، وكذلك ممشى وتراك للدراجات في منطقة "البفرزون" الفاصلة بين الحي التاسع والمحور الرئيسي للمدينة .



استشاري مناعة يكشف تفاصيل اعتماد إنجلترا هذه الأدوية ضد كورونا

قال أيمن الشبينى ، أستاذ الميكروبيولوجى بمدينة زويل، إن البروتوكولات العلمية تعتمد على تواجد أدوية من الممكن استخدامها لعلاج فيروسات أخرى تحفز جهاز المناعة بشكل ما، لافتا إلى أن انجلترا وفايزر بدأوا باعتماد أدوية عبارة عن أقراص يتم استخدامه لعلاج كورونا ، موضحا أن عدم ظهور علاج لأمراض كان يتم الاعتماد وقتئذ على أدوية لها تأثير ايجابى للحد من تكاثر وانتشار الفيروسات بشكل كبير .



تسبب تسمم غذائى.. استشارى مناعة تحذر من تناول هذه الفيتامينات



قالت منى عبد المطلب ، استشارى المناعة ، إن استخدام بعض أقراص الفيتامينات على هيئة أقراص بدلا من تناولها على هيئة خضروات وفواكه محذرة من ذلك الأمر نظرا لتسببه بحدوث مضاعفات للجسم ، موضحة أن هناك حالات ظهرت مؤخرا أصيبت بتسمم غذائى لتناولهم جرعات كبيرة من فيتامين أ للحصول على البروتينات ولكن عن طريق الأقراص والأدوية بالاضافة لزيادة نسبة الكالسيوم فى الجسم وأمراض جسيمة فى الشرايين وحصاوى فى الكلى .

