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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: كلمة السيسي خلال المنتدى الاستخباري "تاريخية" وتؤكد ضرورة حماية مقدرات شعوب المنطقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باستضافة القاهرة، الاجتماع الاستثنائي لرؤساء المنتدى العربي الاستخباري، بحضور رؤساء أجهزة المخابرات العربية، مثمنًا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدي عبر لفيديو كونفرانس، والرسائل الذي بعثها لكافة الدول والتي كانت أبرزها أن مصر لم ولن تألوا أي جهد في مساعدة أشقائها على الوصول ببلادهم إلى بر الأمان، والتي تؤكد على حماية مقدرات شعوب المنطقة ومواجهة كافة الأزمات المحتملة، واصفها بـ"التاريخية".

وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة المصرية والمخابرات العامة المصرية وكل الأجهزة الأمنية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الأمن القومي المصرى والعربي داخليا وخارجيا، لافتًا إلى أن المنتدي الاستنخباري يعد تجمع فريد من نوعه، وهى المرة الأولى التي يعقد مثل هذا المنتدى بالمنطقة، كما أنه يساهم في حماية الأمن القومى العربي، وتعزيز التعاون الاستخباري فى مجال مكافحة الإرهاب، الذي يهدد الأمن العربي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن  انعقاد الاجتماع الاستثنائي لرؤساء أجهزة الاستخبارات العربية في القاهرة له دلالة على خطورة القضايا التي تشهدها المنطقة حالياً، وأبرزها ملف الإرهاب ومكافحته التي باتت حتمية على كل الدول لمكافحته ، واستشهد الرئيس السيسي بما حدث  في مصر قائلًا: "أنظر لموضوع مكافحة الإرهاب إلى ما فعلته مصر خلال الـ5 سنوات السابقة من تطوير وتنمية وهذا أساسي في مكافحة الإرهاب".

الرئيس عبد الفتاح السيسي فيديو كونفرانس المخابرات العامة المصرية الامن القومى المصرى ملف الإرهاب

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