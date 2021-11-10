«زين العابدين» قائمًا بأعمال وكيل آداب طنطا للدراسات العليا

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، قراراً بتكليف الدكتور عادل أحمد زين العابدين الأستاذ بقسم الآثار وقائم بتسيير أعمال مجلس قسم الآثار بكلية الآداب، اعتباراً من 10/11/2021 للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حصل الدكتور عادل زين العابدين، على الليسانس (آثار) من جامعة طنطا بتقدير جيد جيداً عام 1993، والماجستير (آثار مصرية) من جامعة طنطا عام 1998، ثم درجة الدكتوراه (آثار مصرية) من جامعة طنطا عام 2001.

و‏تدرج في الوظائف العلمية، حيث عين معيدًا بقسم الآثار بالكلية 1994، ومدرس مساعد 1999، ثم مدرس اعتبارًا من 2001، ثم أستاذ مساعد 2009 ، وأستاذًا بذات القسم اعتباراً من ‏عام 2014.‎