لفتة طيبة من محمد صلاح مع أحدث لاعب في صفوف منتخب مصر

دعم محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ، اللاعب الشاب أحمد ياسين مدافع البنك الأهلى المنضم حديثا لقائمة المنتخب.



وحرص محمد صلاح على منح أحمد ياسين التيشيرت الخاص به بفريقه ليفربول الإنجليزي فى رسالة دعم كبيرة متمنيا له التوفيق خلال الفترة المقبلة .



واطمأن كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب على جاهزية جميع اللاعبين بعد انتظام محمد صلاح نجم ليفربول فى معسكر الفراعنة المقام ببرج العرب استعدادا لمواجهة أنجولا الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم كما انضم محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزي إلى صفوف الفراعنة ، وانتظم مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وأحمد حجازى فى تدريبات المنتخب وبات الجميع جاهز لمواجهة أنجولا .

وشهدت قائمة منتخب مصر المسافرة إلى أنجولا عودة ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف بجانب ظهور وجوه جديد مثل محمود جاد حارس إنبي وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلى وضمت القائمة كلا من:حراس المرمى:محمد الشناوي (الأهلي) و محمد أبو جبل (الزمالك) و محمد صبحي (فاركو) و محمود جاد (إنبي) و الدفاع :أكرم توفيق (الأهلي) و أحمد فتحي (بيراميدز) و أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) و أحمد ياسين (البنك الأهلي) و أيمن أشرف (الأهلي) و محمود علاء (الزمالك) و أحمد فتوح (الزمالك) و محمد حمدي (بيراميدز) و محمود حمدي "الونش" (الزمالك) ، الوسط محمد النني (أرسنال الإنجليزي) و حمدي فتحي (الأهلي) و عمرو السولية (الأهلي) و إمام عاشور (الزمالك) و عبد الله السعيد (بيراميدز) و مصطفى فتحي (الزمالك) و محمد مجدى "أفشة" (الأهلي) الهجوم:محمد شريف (الأهلي) و أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) و مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) و مروان حمدي (سموحة) و محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).