عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تدعو إلى وضع إجراءات ملموسة لتحسين طرق تقاسم الأعباء والمسؤوليات حول اللاجئين

صدى البلد

دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة وضع إجراءات ملموسة من أجل تحسين طرق تقاسم الأعباء والمسؤوليات حول اللاجئين، وذلك لإنجاح الاتفاق العالمي للاجئين وترجمة أهدافه إلى تحسن ملموس على حياة اللاجئين والمجتمعات المضيفة.


جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية أمام اجتماع المشاورات الإقليمية للاتفاق العالمي للاجئين في المنطقة العربية تحضيراً لاجتماع المسؤولين رفيعي المستوى المقرر في ديسمبر المقبل والذي نظمته الجامعة العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة) بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم /الأربعاء/ عبر تقنية الاتصال المرئي .


وأكدت السفيرة أبو غزالة أن متطلبات المرحلة والتطورات الميدانية تُحتم العمل الجماعي من أجل مواجهة تداعيات أزمة اللاجئين. 


ومن جانبها، قالت جيليان تريغز مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في كلمتها، إن الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين مهد الطريق للمنتدى العالمي الأول للاجئين الذي عقد منذ ما يقرب من عامين، والذي أدى إلى أكثر من 1500 تعهد ومبادرات مختلفة، يظهر تأثيرها في حياة ورفاهية أولئك الذين نعمل بشكل جماعي لخدمتهم.


وقدمت المشاورات فرصة للمشاركين للتعرف على الجهود المبذولة من مختلف الأطراف للتشاور بشأن الاتفاق في المنطقة العربية، والتعرف على التقدم المحرز في تفعيله، والوفاء بالتعهدات التي تم التعهد بها خلال المنتدى العالمي للاجئين في 2019، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وأيضاً طرح التحديات والعقبات التي تعيق تفعيله، والتعرف على المجالات التي تحتاج إلى دعم. 


وخرجت المشاورات بمجموعة من الرسائل الرئيسية التي تنضوي تحت عدد من القضايا ذات الأولوية في المنطقة العربية، والتي سيتم رفعها الى اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى في ديسمبر المقبل.


وتأمل جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يسهم هذا الاجتماع في حشد الدعم والموارد لتفعيل الاتفاق العالمي للاجئين في المنطقة العربية، كما يأملون أن يساهم الاجتماع في تعزيز الشراكات بين كافة الأطراف. 


شارك في المشاورات ممثلون عن جهات حكومية بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لاستعراض الجهود الوطنية المبذولة والتقدم المحرز في تفعيل الاتفاق العالمي للاجئين منذ اعتماده في عام 2018 كإطار تعاوني يمثل فرصة فريدة لتعزيز الاستجابة الدولية للتحركات الكبيرة للاجئين وأزمات اللجوء التي طال أمدها.


كما شارك في الاجتماع ممثلون عن أصحاب المصلحة المعنيين من قطاع خاص، ومنظمات مجتمع مدني، وجهات تنموية ومؤسسات أكاديمية، ومنظمات أمم متحدة متخصصة لعرض جهودهم المبذولة لتفعيل الاتفاق.
 

ترشيحاتنا

هل قتل الفئران بالماء الساخن حرام ؟.. اعرف الرأي الشرعي

شهية وسريعة.. طريقة عمل بسبوسة بدون قشطة

السيسي يستقبل رئيسة جمهورية تنزانيا بقصر الاتحادية

صحية ومغذية.. مدربة لياقة بدنية تنصح بتناول بعض الوجبات السريعة

لفتة طيبة من محمد صلاح مع أحدث لاعب في صفوف منتخب مصر

طيارون أفغان هاربون من طالبان يغادرون طاجيكستان إلى دولة عربية.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

بعد خسارة القمة.. الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

باقي 3 أيام.. تفاصيل اقتراب كويكب مدمر بحجم 3 ملاعب كرة قدم من الأرض

البلاك فرايدي 2021.. 500 ألف جنيه غرامة رفض استرجاع السلعة المباعة

التعليم: شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حظره في مصر والعالم العربي.. ما الذي يحتويه فيلم أنجلينا جولي Eternals

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

عام حزين على نجوم الفن.. كيف حصد فيروس كورونا المشاهير بلا رحمة؟

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

فيديو

منهارة حرفيا.. فتاة توثق لحظة تحرش سائق ميكروباص التجمع بها.. فيديو

فيديو جراف.. ليلة العمر.. صور النجوم في يوم زفافهم

خلع وحشو.. حبس طبيب أسنان مزيف بالغربية

أبناء الفنانين نجوم بالوراثة.. والموهبة أحياناً

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ