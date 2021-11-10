خبير تغذية علاجية: إحنا بنظم الشهية ومعندناش حاجة اسمها حرمان |فيديو

قال الدكتور خالد أحمد الغزالي، خبير تغذية العلاجية، إن منظومة دكتور دعاء سهيل تتميز بـ متابعة المرضي، من خلال المتخصصين، متابعًا أن المنظومة تقدم روشتة وكورس علاج لكل مريض.

وأضاف "الغزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة؛ ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي أن كورس التخسيس يتكون من نباتات طبية أمنة وخاضعة لـ ترخيص وزارة الصحة المصرية، متابعا:" معندناش حاجة اسمها حرمان..إحنا بنظم الشهية".

ولفت خبير التغذية العلاجية إلى أن كورسات التخسيس تحتوي على العديد من النباتات مثل البيستا الجارسينيا، منوها بأن البيستا يحتوي على 3 أنواع من الألياف الطبيعية، وهم :السيليوم والردة الطبية والشوفان، بالإضافة إلى الكروم وفيتامين سي.

وأشار استشاري النباتات الطبية إلى أن مادة " السيلييوم " يساعد على تقليل امتصاص الدهون ، موضحا أن "بيستا" مرخص من وزارة الصحة المصرية، وهو جزء من كورس التخسيس الذي تقدمه الدكتورة دعاء سهيل.

وفي تصريحات سابقة، قال استشاري النباتات الطبية إن نبات "بيستا" يزيد معدل الحرق بدون أي مجهود، وبدون أي أعراض جانبية، وبذلك ينخفض وزن مريض السمنة بدون أي حرمان.



وأشار استشاري النباتات الطبية، إلى أن كورس "بيستا" يساعد على امتصاص الدهون والنشويات من الدم، تجنبا لرفع نسبة السكر بالدم، وكذلك الكوليسترول.



