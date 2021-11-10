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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستعرض المشروعات التنموية في لقائه ولي العهد الأردني

ولي العهد الاردني
ولي العهد الاردني

استعرض اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات التنموية، خلال لقائه بولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

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جاء ذلك على هامش زيارة ولي العهد الأردني هيئة قناة السويس، حيث التقى بالفريق أسلمة ربيع رئيس الهيئة، في إطار استمرار زيارته إلى القاهرة، وسيُعقد مؤتمرٌ حول التعاون السياحي بين الأردن ومصر.. وسيحضر ولي العهد برنامجًا عسكريًا يتضمن تمرينًا لمكافحة الإرهاب.

 

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وقال السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، إن ولي العهد الأمير الحسين، "مهتم بالتعاون الاقتصادي والسياحي مع الجانب المصري، لذلك اصطحب معه وزراء ووفد رسمي لمناقشة جميع تفاصيل التعاون الثنائية بين البلدين".

وأضاف العضايلة أن أهمية زيارة ولي العهد إلى مصر تكمن بأنها أول زيارة عمل رسمية ثنائية، تضم تفاصيل عديدة جدا لولي العهد.

كما سيزور ولي العهد الأردني، الأزهر لتعزيز العلاقات مع المؤسسات الأردنية التي تهدف لدعم صورة الإسلام الحقيقية، وسيلتقي بابا الأقباط، حيث هناك خطة لتنظيم رحلات سياحية دينية للمملكة لأقباط مصر"، بحسب السفير.

 

ولي العهد الأردني الاسماعيلية قناة السويس

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