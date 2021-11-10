في اتصال بـ ولي العهد السعودي.. جونسون يرحب بالتزام المملكة بخفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2060

جونسون يرحب بالتزام المملكة بخفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2060

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه الكبير بالتزام المملكة العربية السعودية بخفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2060.

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، أشاد جونسون، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بجهود المملكة في التخلي عن الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكريون إلى الصفر بحلول 2060.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أنها تهدف إلى الوصول للحياد الكربوني (صفر في المئة صافي انبعاثات الكربون) بحلول عام 2060.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده ستستثمر أكثر من مائة وثمانين مليار دولار لتحقيق أهدافها.

وأضاف بن سلمان في كلمته المسجلة أمام مبادرة السعودية الخضراء المنعقدة في الرياض "أعلن اليوم عن استهداف المملكة العربية السعودية الوصول للحياد الكربوني في عام 2060".

وأكد أن "ذلك يتوافق مع خطط المملكة التنموية وتمكين تنويعها الاقتصادي".

وأوضح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنّ المملكة اختارت تحقيق هدفها في عام 2060 لأن ذلك "سيمكننا من تحقيق انتقال سلس وقابل للتطبيق دون المخاطرة بالتأثيرات الاقتصادية أو الاجتماعية".

كما أعلنت المملكة - أكبر مصدر للنفط في العالم - أنها ستنضم أيضا إلى التعهد العالمي بشأن الميثان للمساهمة في خفض الانبعاثات العالمية لهذا الغاز بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030، كجزء من التزامها بتقديم مستقبل أنظف وأخضر.

وفي أكتوبر الماضي، تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفيا، من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

واتفقا الجانبان على مواصلة العمل معًا بشكل وثيق بشأن أولويات البلدين المشتركة.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني الأمير محمد بن سلمان إلى أن يعمل على أن تحذو المملكة العربية السعودية حذو جارتها الإمارات العربية المتحدة في التعهد بالتخلص التام من الإنبعاثات المسببة للاحتباس الحراري .

وتابع أن المملكة المتحدة تسعى أيضا إلى "إسهام طموح محدد وطنيا من السعودية"، في إشارة إلى التعهدات التي قدمتها في اتفاقية باريس للمناخ.