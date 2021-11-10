مرزوق: نستهدف استغلال طفرة الإنشاءات الرياضية في استضافة بطولات الجودو العالمية

أكد مرزوق محمد علي المرشح على رئاسة اتحاد الجودو، أن ملف استضافة البطولات الدولية والقارية، يحظى باهتمام وحيز كبيرين في برنامجه الانتخابي.



وأضاف مرزوق، أن استضافة البطولات الدولية والقارية سيكون لها مردود إيجابي على أكثر من المستوى سواء مادياً أو فنياً.



وقال مرزوق، أن استضافة البطولات الدولية في مصر سيساهم بشكل كبير في إنعاش خزينة الاتحاد وتوفير مصادر تمويل إضافية يتم استغلالها في النهوض بالمستوى الفني للمنتخبات، ودعم أندية الجمعية العمومية.



وتابع: "استضافة البطولات أيضا يمنحنا الفرصة للمشاركة بأكبر عدد من اللاعبين المصريين، وهو ما يوفر فرص أكبر للاحتكاك بالمستويات المتقدمة في الجودو العالمي".



وأكمل مرزوق حديثه: "اتمتع بعلاقات طيبة ومحترمة مع الاتحاد الدولي، وتمتلك مصر أيضا بنية تحتية على أعلى مستوى وأصبحت لدينا خبرات متراكمة في ملف تنظيم أكبر المناسبات العالمية، بالإضافة إلي حرص القيادة السياسية على استضافة الأحداث الدولية، وهو ما سيدعم موقفنا عند التقدم بطلب استضافة البطولات العالمية".



وأشار “مرزوق”، إلى أن الهدف في النهاية هو خلق أجيال قوية من اللاعبين تستطيع حمل الراية خلال السنوات المقبلة، لإعادة الجودو إلى المصري إلى منصات التتويج العالمية.



ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الجودو يوم 2 ديسمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وتشهد منافسة قوية على جميع المقاعد.