التعليم السعودية تطلق 10 تعليمات للطلاب.. وهذه مواعيد اختبارات الفصل الأول

كشفت مصادر عن صدور تعميم من وزارة التعليم بالسعودية، بشأن تعليمات الاختبارات عن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1443 هــ.

وقالت مصادر لصحيفة «عاجل»، إن وزارة التعليم، أكدت في تعميمها ضرورة العمل ما ورد في التعميم الوزاري رقم 1 / 4300344614 وتاريخ 25 -3 – 1443 هـ بشأن تحديث توزيع الدرجات في مراحل التعليم وفق لائحة تقويم الطالب 1443 هـ ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية، والتعميم الوزاري رقم 4300402618 وتاريخ 28 – 3 – 1443 هـ بشأن اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1443 هـ.

وأشارت إلى أن «التعليم» وجهت بضرورة العمل بكل ما ورد في التعميم الوزاري رقم 27416 بتاريخ 8 – 3 – 1442 هـ بشأن قياس وتقويم نواتج التعلم بما يتوافق مع تطبيق التعلم عن بعد فيما يتعلق بإعداد الأسئلة والأسئلة والاطلاع على قوائم الأهداف وجدول المواصفات والوزن النسبي للمواد النسبي للمواد الدراسية وتشكيل اللجان للمرحلة الابتدائية، ودليل نظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام 1437 ودليل التعليم الثانوي لنظام المقررات مرجعا أساسيا في كل الأمور التي تم ترد في هذه التعليمات.

وأكدت ضرورة التأكد من تسكين جميع الطلاب المنتظمين والمنتسبين في الفصول في نظام نور ومطابقته بالواقع الفعلي، بالإضافة إلى التأكد من تأمين المتطلبات والاحتياجات من قوى بشرية وتجهيزات تقنية.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن وزارة التعليم أكدت ضرورة المحافظة على سرية كلمة المرور في نظام نور الخاصة بقائد المدرسة وكل من لديه صلاحية إدخال الدرجات الدرجات وتعديلها، كما أكدت ربط جميع طلاب المدرسة بأولياء الأمور في نظام نور.

ووجهت وزارة التعليم، بحسب مصادر «عاجل»، بضرورة استخدام نظام دعم الأنظمة في التغلب على المشاكل الفنية، بإرسال المشكلة إلكترونيا بنظام نور ليتم الرد عليها من قبل أعضاء الدعم الفني مباشرة.

وأكدت ضرورة تدقيق بيانات الطلاب في نظام نور ومطابقتها مع المستندات الرسمية وفقا لما ورد في دليل نظم الإجراءات الاختيارات 1437 هـ مع توقيع لجنة التدقيق بالمدرسة على المراجعة واعتماد مدير المدرسة ثم إرسال كشوف بيانات الطلاب الخريجين للصف الثالث الثانوي (بنين) للمكتب التابعة له المدرسة – (بنات) إلى مبنى الأقسام النسائية بشارع السبعين في موعد أقصاه 6 – 4 – 1443 هـ.

كما وجهت بضرورة تنفيذ الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر (عن بعد) في المرحلتين المتوسطة والثانوية ابتداء من يوم الأحد 9 – 4 – 1443 هـ لمدة ثلاثة أيام، وتستبدل الاختبارات العملية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.

وحول جداول الاختبارات، قالت وزارة التعليم، إن إدارة المدرسة تعد جداول الاختبار وفقا لأنظمة الاختبارات والمعايير الواردة في لائحة تقويم الطالب 1443 هـ ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية بالتنسيق مع معلمي المواد في إعدادها، على أن تعلن في المنصة وفي مكان بارز بالمدرسة قبل فترة الاختبارات بمد كافية وتزويد الطلاب مصورة من الدول إلكترونيا.

وستبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء 12 – 4 – 1443 هـ ويكون زمن الاختبار كالتالي: «المرحلة الابتدائية: 4 عصرا، المرحلة المتوسطة والثانوية: 7:30 صباحا».

