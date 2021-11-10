أنجلينا جولي وسلمى حايك.. السر وراء حظر دول عربية لـ فيلم Eternals

أعربت الفنانة انجلينا جولي عن فخرها بقرار شركة مارفل برفض حذف بعض مشاهد الفيلم، ليطابق مواصفات الرقابة المحلية في الدول العربية، كما وصفت طلب منع المشاهد المثلية من الفيلم بالجهل .

وقف العرض بمصر

و قررت الرقابة على المصنفات الفنية في مصر منع عرض فيلم Eternals من بطولة أنجلينا جولي وسلمى حايك، لتصويره علاقة مثلية ومشاهد جنسية صريحة بين بطلي العمل جيما تشان وريتشارد مادن.

وكان من المقرر عرض الفيلم في دول الخليج في 11 نوفمبر، لكنه قوبل بسلسلة من طلبات الرقابة المحلية في السعودية والكويت وقطر للسماح بتعديلات لم تكن استوديوهات والت ديزني للترفيه التي توزع الفيلم، على استعداد لها، بحسب هوليوود ريبورتر.

قصة الفيلم

والفيلم من إخراج نجمة الأوسكار لعام 2021 كلوي تشاو، و تدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص الخارقون تم إرسالهم إلي الأرض لحماية البشرية من عدو فضائي.

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