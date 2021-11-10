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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود تكشف سر حفاظ المرأة بكاريزما شخصيتها وضوئها.. فيديو

البشرة
البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كل فتاة بجميع الأعمار تهتم بصفاء ونقاء بشرتها، مما يساعدهن على الحفاظ على الكاريزما، لتظل ثقتها قوية طوال العمر، ولا تهتز عند كبر السن، فيجب أن تعمل كل فتاة على تحفيز الكولاجين فى بشرتها وترطيبها طوال الوقت، والطريق الوحيد لهذا الترطيب والنقاء هو كريم "بينكى".

 

وأضافت دينا أبو السعود، خلال استضافتها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشكلة حب الشباب منتشرة للغاية بين الشباب، وليست مقتصرة على سن المراهقة، ولكن يعانى منها أصحاب البشرة الدهنية والسيدات.

 

وأوضحت أن تناول الأطعمة السريعة الجاهزة يسبب التهاب الحبوب، ما يتطلب استخدام مضاد حيوي للالتهابات بالتزامن مع كريم “بينكى” للحصول على نضارة وتقشير البشرة.

 

ونوهت إلى أن شركة “ميرتى 5” طرحت أنواعا من الصابون الطبى يعمل على ترطيب عالِ لاحتوائه على زيت الزيتون وزبدة الشيا، وذلك لجميع أنواع البشرة ولعلاج التصبغات.


وذكرت دينا أبو السعود، في تصريحات سابقة، أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما أنه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، وترطيب البشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.

 

وأضافت دينا أبو السعود، أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجهة النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.

 

ولفتت إلى أن كريم بينكي يستخدم لجميع أنواع البشرة ويعمل على تقليل التهابات البشرة نتيجة احتوائه على مواد مرطبة، منوهة إلى أن كريم بينكي مرخص لدى وزارة الصحة.

 

وتابعت خبيرة التجميل، أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على تجديد الخلايا الميتة، ويحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كل فتاة بجميع الأعمار تهتم بصفاء ونقاء بشرتها، مما يساعدهن على الحفاظ على الكاريزما، لتظل ثقتها قوية طوال العمر، ولا تهتز عند كبر السن، فيجب أن تعمل كل فتاة على تحفيز الكولاجين فى بشرتها وترطيبها طوال الوقت، والطريق الوحيد لهذا الترطيب والنقاء هو كريم "بينكى".

 

وأضافت دينا أبو السعود، خلال استضافتها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشكلة حب الشباب منتشرة للغاية بين الشباب، وليست مقتصرة على سن المراهقة، ولكن يعانى منها أصحاب البشرة الدهنية والسيدات.

 

وأوضحت أن تناول الأطعمة السريعة الجاهزة يسبب التهاب الحبوب، ما يتطلب استخدام مضاد حيوي للالتهابات بالتزامن مع كريم “بينكى” للحصول على نضارة وتقشير البشرة.

 

ونوهت إلى أن شركة “ميرتى 5” طرحت أنواعا من الصابون الطبى يعمل على ترطيب عالِ لاحتوائه على زيت الزيتون وزبدة الشيا، وذلك لجميع أنواع البشرة ولعلاج التصبغات.


وذكرت دينا أبو السعود، في تصريحات سابقة، أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما أنه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، وترطيب البشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.

 

وأضافت دينا أبو السعود، أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجهة النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.

 

ولفتت إلى أن كريم بينكي يستخدم لجميع أنواع البشرة ويعمل على تقليل التهابات البشرة نتيجة احتوائه على مواد مرطبة، منوهة إلى أن كريم بينكي مرخص لدى وزارة الصحة.

 

وتابعت خبيرة التجميل، أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على تجديد الخلايا الميتة، ويحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.

دينا أبو السعود وزارة الصحة زيت الزيتون حب الشباب خبيرة تجميل

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