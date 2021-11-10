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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها التونسية مجالات التعاون المستقبلية والقائمة بين البلدين

صدى البلد

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالسيدة ليلى الشيخاوى وزيرة البيئة التونسية لمناقشة مجالات التعاون البيئي المستقبلية والقائمة بين البلدين ، وذلك على هامش مشاركتها بمؤتمر الأطراف  ال٢٦ باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بجلاسكو.

 

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء إلى مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين البلدين والبرنامج التنفيذى فى عدد من المجالات البيئية، وخلال اللقاء تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال بلورة المشروعات القابلة للحصول على التمويل من الصناديق التمويلية للمناخ مثل الصندوق الأخضر للمناخ.

 

وتابع الجانبان خلال اللقاء توصيات الاجتماع الأول للجنة الخبراء والمتابعة المشتركة المصرية التونسية فى مجالات حماية البيئة ومنها المخلفات ، والإدارة الساحلية المتكاملة، والاقتصاد الأخضر والتشريعات البيئية.

 

ومن جانبها أعربت وزيرة البيئة التونسية عن سعادتها لاستضافة مصر للمؤتمر القادم  لتغير المناخ(cop27)، وخاصة فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة العرب،  مؤكدة أن بلادها لن تتوانى عن تقديم الدعم والتعاون لإنجاح هذا المؤتمر ،  مشيدة بالتعاون البناء بين البلدين لاسيما وأن المشاكل البيئية متشابهة الى حد كبير ، مؤكدة على السعى لتفعيل مجالات التعاون القائمة بين البلدين والتى تشمل العديد من المجالات البيئية.

 

وأشارت وزيرة البيئة التونسية إلى أهمية الاستفادة من خبرات مصر فى رصد تلوث الهواء من خلال المعامل المتنقلة ، ومحطات الرصد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات ،وأيضا استخدام تقنية الأقمار الصناعية فى التعامل مع المخلفات الزراعية التى تستخدمها مصر للتعامل مع تلك المخلفات، ونظم الإنذار المبكر .

 

واتفق الجانبان على إيفاد بعثة من دولة تونس الشقيقة الى جمهورية مصر العربية لزيارة المحميات الطبيعية وذلك فى اطار تبادل الخبرات فى مجال السياحة البيئية.

وزيرة البيئة التونسية مجالات التعاون التعاون البيئي والقائمة بين البلدين نظيرتها التونسية

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