مراحل تصنيع المانيكان من الفايبرجلاس ..فيديووصور

بدأت صناعة مانيكانات عرض الملابس بالظهور في مصر خلال القرن الماضي تحديدا في الستينات وتعتبر صناعة المانيكان حرفة عالمية قديمة، انتشر استخدامها بالمحلات وبيوت الأزياء بجميع أنحاء العالم، خاصة الأوروبية منها، منذ بداية القرن العشرين لإضافة مظهر جذاب عند عرض الملابس ، ويعود استخدام المانيكان في مصر إلى مطلع القرن الماضي، عندما استوردت متاجر كانت مملوكة ليهود، هذه التماثيل لعرض الأزياء عليها ثم اتجه المصرين بعد ذلك لصناعتها .

رصدت عدسة صدي البلد مراحل تصنيع المانيكانات بأحد المصانع بمنطقة القناطر الخيرية في البداية قال محمد احمد الشبيني صاحب احد المصانع بالقناطر الخيرية المنكان هو عبارة عن قالب بيتم تصنيع الموديل المطلوب بداخله وبيتم تصنيع أكثر من قالب للمنكان الواحد بيكون قالب للقدم وقالب آخر لليدين موضحا أن المواد المستخدمة في تصنيع المانيكانات هو الفايبر جلاس والتي تتكون من البوليستر والبروكسايد والكوبالت والصوف الزجاجي .

وأضاف الشبيني: تتكون مراحل تصنيع المانيكانات من 5 مراحل اول مرحلة هي الصب ثم مرحلة التلقيط ثم تبداء هرحلة الدهان عن طريق الرش باللون المطلوب للمانكانات ثم يتم صنفرته ثم نصل الي المرحلة الاخيرة وهي مرحلة الفنش مشيرا ان هذه المراحل تحتاج من يومين الي ثلاث ايام

وأشار اسامة حسني الشبيني المنكانات تنقسم إلى ثلاث انواع الأول الرجالي والثاني السيدات والثالث الاطفال موضحا أن الإقبال في الفترة الحالية علي المانكانات المصري لانها تضاهي جودة المستورد وبأقل من نصف السعر مقارنة بالمستورد مشيرا أن أسعار المانكانات المصري الرجالي أو السيدات تبداء من 500 جنيه لتصل إلى 1000 جنيه والمستورد تبداء من 1500 جنيه لتصل إلى 4000 جنيه .

وتابع الشبيني أن المانكانات المصري أصبح عليها اقبال كبير الفترة الحالية مقارنة بالفترات السابقة بسبب جودة المنتج المصري حاليا والاهتمام بالشكل النهائي للمانكانات واستخدام خامات مماثله للخامات المستخدمة في المانيكانات المستوردة .

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cOoYYLAj0uI&feature=youtu.be

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