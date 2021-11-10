لحرق دهون البطن.. بسمة الملا تنصح بتناول هذه الوصفة

قدمت بسمة الملا، خبيرة التغذية وصفة لعلاج حرق الدهون وطرد السموم وتحفيز فيتامينات المناعة.



مقادير الوصفة

3 ملعقة كبيرة حلبة

نصف لتر مياه

بصل بودر

ملعقة كبية زيت خروع

ملعقة كبية زيت لوز

كركم

يتم غلى المياه وصب هذه المكونات بداخلها وتناولها

وحذرت بسمة الملا ، خبيرة التغذية ، من تناول الوجبات الغذائية أمام التلفاز نظرا لتسببه في الإصابة بالسمنة المفرطة خاصة أن الفرد سينشغل بمتابعة ما يشاهده وينتج عن ذلك تناول كميات كبيرة من الطعام .



وأوضحت بسمة الملا، خلال حلقتها ببرنامج صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أن الوجبة الوحيدة التى يسمح بتناولها أمام التلفاز هى الفشار بدون إضافة الملح أو توابل .



ونصحت بسمة الملا ، بتناول الفشار نظرا لكونه مقبلات ومن الممكن تناوله عند الشعور بالجوع ولا يسبب أى أضرار مع البعد عن تناول النشويات ، الدهون ، السكريات .

وتابعت بسمة الملا أن جسم الانسان عبارة عن دهون نافعة ، وضارة بالاضافة إلى الهرمونات لذا ينبغى توخى الحذر عند تناول الأطعمة بالابتعاد عن الدهون والأكلات الدسمة.



