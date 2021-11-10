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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحرق دهون البطن.. بسمة الملا تنصح بتناول هذه الوصفة

بسمة الملا خبيرة
بسمة الملا خبيرة تغذية

قدمت بسمة الملا، خبيرة التغذية وصفة لعلاج حرق الدهون وطرد السموم وتحفيز فيتامينات المناعة.

مقادير الوصفة

3 ملعقة كبيرة حلبة 
نصف لتر مياه
بصل بودر
ملعقة كبية زيت خروع
ملعقة كبية زيت لوز
كركم

يتم غلى المياه وصب هذه المكونات بداخلها وتناولها

 

وحذرت بسمة الملا ، خبيرة التغذية ، من تناول الوجبات الغذائية أمام التلفاز نظرا لتسببه في الإصابة بالسمنة المفرطة خاصة أن الفرد سينشغل بمتابعة ما يشاهده وينتج عن ذلك تناول كميات كبيرة من الطعام .


وأوضحت  بسمة الملا، خلال حلقتها ببرنامج صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ،  أن الوجبة الوحيدة التى يسمح بتناولها أمام التلفاز هى الفشار بدون إضافة الملح أو توابل .


ونصحت بسمة الملا ، بتناول الفشار نظرا لكونه مقبلات ومن الممكن تناوله عند الشعور بالجوع ولا يسبب أى أضرار مع البعد عن تناول النشويات ، الدهون ، السكريات  .

 

وتابعت بسمة الملا  أن جسم الانسان عبارة عن دهون نافعة ، وضارة بالاضافة إلى الهرمونات لذا ينبغى توخى الحذر عند تناول الأطعمة بالابتعاد عن الدهون والأكلات الدسمة.


 

بسمة الملا السمنة المفرطة السمنة السكري دهون البطن السكريات

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