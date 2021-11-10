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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع وست هام: محمد صلاح الأفضل في العالم.. ولا عيب فيه

محمد صلاح
محمد صلاح

تغنى بين جونسون مدافع فريق وست هام يونايتد، بإمكانيات محمد صلاح جناح فريق ليفربول، واصفًا إياه بأنه اللاعب الأفضل في العالم.

وقال جونسون في تصريحات نقلتها شبكة“BBC”:"إنه لا يُصدق ، لا عيب فيه، إنه يعكس مستواه منذ عدة مواسم.. لعب كرة القدم والجلوس في غرفة تبديل ملابس ، نحن لا نقارن اللاعبين حقًا ، نحن نحترم ما يفعلونه إذا قاموا بإظهار قدراتهم."

وأضاف:"لا يمكنك إنكار ما يفعله أسبوعًا بعد أسبوع ، فثباته على مستوى عالمي، إنه لاعب رائع بالطبع ، تريد أن تلعب ضده ، لكن في نفس الوقت ، تريد أن تكون حذرًا."

وأردف:"أريد أن أتحدى نفسي ضد الأفضل ومن المتفق عليه إنه أفضل لاعب في العالم."

يذكر أن وست هام فاز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول صلاح جونسون وست هام يونايتد فريق ليفربول

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