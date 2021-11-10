النائب العام: اجتماعات الجمعية العمومية للنواب الأفارقة منبر لفتح قنوات الحوار

قال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إن النيابة العامة المصرية حرصت على رئاسة جميع اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية، وعددها 4 اجتماعات خلال عام 2019.

وأضاف المستشار حمادة الصاوى، خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية لجمعية النواب العموم الأفارقة خلال كلمته التى أذاعتها فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذه الاجتماعات تشكل منبرا لفتح قنوات الحوار وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وذلك لتفعيل سبل التعاون ومزيد من النجاح فى مهامها.

وأشار النائب العام إلى أن المداولات والمناقشات متسقة مع المبادئ الأساسية لإدارة العدالة الجنائية والنظام الأساسى للجمعية، لافتا إلى أنه فى عام 2020 ظهرت جائحة كورونا التى نالت من العالم أجمع وقارتنا الأفريقية الحبيبة وألقت بظلالها على أنشطة الجمعية.