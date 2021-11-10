عالم أزهري يكشف المفهوم الحقيقي للغنى ..فيديو

قال الدكتور أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن العديد يتطلع أن يكون “غني” ويكون لديه العديد من الأموال، مؤكدا أن تلك الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها.

وأضاف أحمد علوان، خلال لقاء له لبرنامج "مصر أحلى" عبر فضائية “صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية وفاء طولان، أن الغنى الحقيقي ليس في الأموال فقط، ولكن الغنى الحقيقي هو الرضا بالحال وأن يكون الإنسان لديه قناعة بما رزقه الله.

لن يكون أبدا لديه قنا عة

وتابع أحمد علوان، أن الله هو أدرى بحال الإنسان، مؤكدا أنه لو لم يرض الإنسان بما قدره الله له، لن يكون أبدا لديه قناعة بأي شيء حتى لو امتلك الملايين من الجنيهات.

وأشار أحد علماء الأزهر الشريف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “ ارْضَ بِمَا قَسَمَه اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ”.