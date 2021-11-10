يُدعى آسر.. تعرف على زوج الباكستانية ملالا الحاصلة على نوبل للسلام

بعد سنوات من المعاناة والألم التي تعرضت لها الناشطة الباكستانية “ملالا يوسفزاي”، أعلنت أخيرا عن خبر سعيد بخلاف فوزها بجائزة نوبل للسلام قبل سنوات، وهو إعلان زواجها والاحتفال به برفقة عائلتها.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” الإخباري، قالت ملالا يوسفزاي الناشطة في مجال تعليم الفتيات والحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي نجت من إطلاق النار عليها وهي في الخامسة عشرة من عمرها على يد مسلح من حركة طالبان في مسقط رأسها باكستان عام 2012 ، إنها تزوجت عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء.

وتابعت الناشطة البالغة من العمر 24 عامًا ، والتي تعيش في بريطانيا ، إنها وزوجها الجديد، الذي أطلقت عليه اسم آسر ، تزوجا في مدينة برمنجهام البريطانية واحتفلا في المنزل مع عائلتيهما.

وكتبت على تويتر "اليوم يمثل يومًا ثمينًا في حياتي. لقد ربطنا أنا وآسر العقدة لنكون شريكين مدى الحياة" ، مضيفة أربع صور إلى منشورها.

لم تدلِ ملالا بأي معلومات أخرى عن زوجها باستثناء اسمه الأول، عرفه مستخدمو الإنترنت بأنه آسر مالك ، المدير العام لمركز الأداء العالي التابع لمجلس الكريكيت الباكستاني، ولكنها معلومة غير مؤكدة حتى الآن.

تحظى ملالا بالاحترام في أجزاء كثيرة من العالم ، وخاصة في الدول الغربية ، لشجاعتها الشخصية وبلاغتها في الدفاع عن حقوق الفتيات والنساء في باكستان ، وأدى نشاطها إلى انقسام الرأي العام.

في شهر يوليو من هذا العام ، أخبرت مالالا مجلة فوج البريطانية أنها غير متأكدة مما إذا كانت ستتزوج في يوم من الأيام.

وقالت في المقابلة القديمة: "ما زلت لا أفهم لماذا يجب على الناس أن يتزوجوا، إذا كنت تريد أن يكون لديك شخص في حياتك ، فلماذا عليك التوقيع على أوراق الزواج ، فلماذا لا تكون مجرد شراكة؟، وأثار رأيها انتقادات من العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان في ذلك الوقت.