البحيري لاعب سلة الاتحاد لـ”صدى البلد”: هذه أسباب رحيلي عن الأهلي.. وفوزنا بـ السوبر عن جدارة

خطف حاتم البحيري لاعب رجال كرة السلة بالاتحاد السكندري الأنظار وأثار الجدل خلال الفترة الأخيرة بعد رحيله المفاجئ عن فريق الأهلي وانضمامه لسلة زعيم الثغر.



ونجح حاتم البحيري مؤخرا في الفوز مع سلة الاتحاد السكندري بلقب كأس السوبر علي حساب الزمالك.

وحرص موقع صدي البلد على إجراء حوار مع حاتم البحيري ليكشف عن كواليس رحيله المفاجئ عن سلة الأهلي الي صفوف الاتحاد وعن رؤيته لسلة الاتحاد السكندري خلال الموسم المقبل.

وإلى نص الحوار :

في البداية.. حدثنا عن فوز الاتحاد بلقب السوبر على حساب الزمالك؟

تتويج سلة الاتحاد بلقب السوبر كان عن جدارة رغم خوض الزمالك اللقاء بالناشئين ولكن صعوبة البطولة كانت كونها من مباراة واحدة، وهو ما يكون أكثر صعوبة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الفريقان أكثر تركيزًا.



وكيف استعد زعيم الثغر لمباراة السوبر؟

استعدينا للمباراة بشكل جيد، ومنذ أن أنهينا المشاركة في البطولة العربية، ونحن نعاني من كثرة الإصابات بالفريق، لكن الحمد لله هؤلاء اللاعبون بدأوا يتعافون منها، وبدأنا نستعيد مستوانا المعهود، ونجحنا في التتويج بأول ألقابنا في الموسم الجديد.



الفترة الأخيرة، حصل انخفاض في أداء مستوى اللاعبين.. فما أسباب حدوث ذلك؟

طبيعي بعد خسارة أي فريق لإحدى البطولات، يقل مستواه قليلاً ويشعر لاعبو الفريق أنهم في راحة، وهذا ما شعرنا به بعد البطولة العربية، حيث كنا نستعد إليها بشكل كبير، وعندما خسرناها أثرت علينا كثيرا، والسبب في ذلك أننا فقدنا خمسة لاعبين في هذه البطولة بسبب الإصابة.

رحلت عن الأهلي بشكل مفاجئ.. فما أسباب رحيلك عن القلعة الحمراء؟

الأهلي ناد كبير ويملك إدارة محترفة بدرجة كبيرة، وأشكرهم على الثلاث سنوات التي قضيتها معهم داخل النادي، ورحلت عن القلعة الحمراء لعدة أسباب، منها أنني لم أستقر في القاهرة، ووقتها أخذت قراراً بالعمل في الإسكندرية، لذلك كنت أضطر للسفر يومياً إلى الإسكندرية لقضاء عملي، بالإضافة إلى أنني كنت على وشك الزواج.



حدثني عن دعم محمد مصيلحي رئيس النادي لفريق السلة قبل الموسم؟

محمد مصيلحي رجل عاشق لنادي الاتحاد، ويستاهل إننا نفرحه بالبطولات في الموسم الجديد ، وأظن أنه أكثر شخص يخاف على النادي، ودائماً ما يدعم الفرق سواء كان هذا الدعم ماديا أو إداريا أو نفسيًا، ودائما ما يتحدث معنا، وعلاقته مع اللاعبين كعلاقة الأب لأبنائه، وهذا سبب رئيسي في نجاح كرة السلة بنادي الاتحاد.

في النهاية.. ما هي طموحاتك مع الفريق؟

أتمنى أن نتوج بدوري المرتبط، وأتمنى أن نسير على الطريق الصحيح في الفترة المقبلة ونتوج بلقب دوري السوبر، حتى نسعد جماهير الإسكندرية، بعد أن أحزناهم في آخر بطولتين.