صلاح حليمة: توافق بين مصر وتنزانيا بشأن اتفاق قانوني لتشغيل سد النهضة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن زيارة رئيسة تنزانيا إلى مصر لها أهمية كبيرة، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى التعاون العسكري بين البلدين.



وأضاف “حليمة”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك “اهتماما كبيرا من مصر وتنزانيا في الملفات الخاصة بالموارد المائية؛ باعتبارها إحدى دول حوض النيل”، مؤكدا أن مصر قدمت نموذجا في التعاون مع الدول الأفريقية ببناء سد في تنزانيا.

وتابع "تم التطرق في الزيارة للحديث عن سد النهضة، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيله، وهناك توافق بين مصر وتنزانيا في هذا الشأن".

وأكد "وجود اهتمام بملفات البنية التحتية ومشروعات الطاقة وأطلق والكباري والاستثمارات التي تم ضخها للاستثمار في تنزانيا، وهناك اهتمام أيضا بقطاع الزراعة والصناعة وتنشيط العلاقات التجارية بين مصر وتنزانيا".