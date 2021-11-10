يقوي المناعة.. مستشار طبي يكشف فوائد الـ "كلوسيز" ..فيديو

قال الدكتور مصطفى حامد، المستشار الطبي لشركة “amd”، إنه لا بد من التفرقة بين البرد والإنفلونزا الموسمية، وكورونا، مؤكدا أنه لا بد من تقوية المناعة لمواجهة تلك الفيروسات.

وأضاف مصطفى حامد، خلال لقاء ببرنامج “مصر أحلى”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية وفاء طولان، أن “كلوسيز” يعمل على تقوية المناعة؛ لأنه يحتوي على الأوميجا 3، والفيتامينات التى تعطى للجسم 136 وحدة طاقة.

وتابع مصطفى حامد، أن كلوسيز يحتوي على “فيتامين أ”، والذي يقوي الأغشية المخاطية في منطقة الفم والأنف، مما يساعد على مواجهة الفيروسات خاصة كورونا.

وأشار المستشار الطبي لشركة “amd" إلى أن فيتامين “د” المتواجد داخل كلوسيز يحسن معدلات إفراز الأنسولين وسرعة امتصاصه بشكل سريع.