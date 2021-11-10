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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

384 ألف يورو.. كيميتش يخسر راتبه في بايرن ميونخ لرفضه لقاح كورونا

يوزوا كيميتش
يوزوا كيميتش

أكدت تقارير صحفية أن يوزوا كيميتش متوسط ميدان فريق بايرن ميونخ والمنتخب الألماني مهدد بخسارة 384 ألف يورو من راتبه بسبب عدم تلقيه لقاح فيروس كورونا.

ودخل كيميتش العزل الذاتي لمدة تصل لـ 10 أيام بعد مخالطته لنيكلاس زوله زميله في فريق بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، والذي تم الإعلان أمس الثلاثاء عن إصابته بفيروس كورونا.

صحيفة “ بيلد” الألمانية سلطت الضوء على قرار اتخذته الحكومة الألمانية دخل حيز التنفيذ يقضي بعدم إلزامية أي مؤسسة بمنح الراتب لأحد موظفيها إذا دخل العزل الذاتي ولم يكن قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا.

ويرفض كيميتش الحصول على لقاح فيروس كورونا رغم انتقادات الحكومة الألمانية لذلك القرار، وأشارت الصحيفة إلى أن كيميتش قد يفقد 384 ألف يورو من راتبه عن تلك الفترة التي سيقضيها في العزل الذاتي، وأن القرار سيعود لناديه بايرن ميونخ.

وتم استبعاد كيميتش من معسكر المنتخب الألماني، إضافة لاحتمالية غيابه عن مباراة بايرن ميونخ أمام أوجسبورج في الدوري الألماني.

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