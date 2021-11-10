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رئيس التحرير
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منوعات

دكتور أرتست.. أمنية عبده تترك الطب لاحتراف الرسم ..صور

الفنانة أمنية عبده
الفنانة أمنية عبده

حب الفن التشكيلي وعلى وجه الأخص الرسم، دفع فتاة مصرية لتغيير مجال عملها كليا من العمل كطبيبة إلى تعلم واحتراف الرسم بهدف خيري.


وقالت أمنية عبده الشهيرة بدكتور ارتست، إنها تركت العمل بمجال الطب واهتمت بهوايتها في الرسم والنحت، وذلك بسبب حبها وشغفها بهذا المجال منذ الصغر.

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وأضافت في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الرسم في الأساس يعتمد على الموهبة، ولكنه يحتاج إلى ممارسة مستمرة لتصل إلى مرحلة الاحتراف.

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وجاء تعلمها الرسم والنحت والاحتراف في هذا المجال بهدف خيري إذ قررت التبرع بالأموال التي تحصل عليها بعد بيع لوحاتها لصالح مستشفيات السرطان في مصر.

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وتابعت: "لازم نعطي فرصة للأطفال المصابين بالسرطان أنهم يعيشون ونساعدهم في أنهم يهزموا هذا المرض اللعين فهذا أقل شيء نقدمه لهم كي نمنحهم فرصة للحياة من جديد".

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وعن رسم المشاهير، أوضحت أنها قامت برسم العديد من المشاهير والشخصيات المؤثرة في المجتمع أبرزهم نجم الكرة العالمي محمد صلاح، والملاكم الشهير محمد علي كلاي، وغيرهم من المشاهير، مضيفة: "حبي للرسم والنحت جعلني أهتم بكل تفاصيل الشخصية التي أقوم برسمها".

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السرطان المشاهير محمد صلاح الفن صلاح درة أطفال

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