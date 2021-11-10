عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

25 مليون جنيه مبيعات "الحديد والصلب للمناجم" خلال تسعة أشهر

صدى البلد

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام على اعتماد القوائم المالية للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021.

أكدت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام أنه تم اعتماد القوائم المالية بصافي ربح بعد الضرائب قدره 8.59 مليون جنيه.

وأوضحت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنها حققت 25.27 مليون جنيه مبيعات خلال التسعة أشهر.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الستة أشهر الأولى من 2021، صافي ربح قبل الضرائب قدره 26.47 مليون جنيه.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، 43.016 مليون جنيه مبيعات خلال الستة الأشهر.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية.

وفي يناير الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر لقابضة للصناعات المعدنية شركات وزارة قطاع الأعمال العام قطاع الاعمال العام

ترشيحاتنا

تصريحات هامة من وزير الخارجية حول مفاوضات سد النهضة

دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن تلقيح كبار السن ضد كورونا

الفراخ البيضاء بـ 28 والبانية 65 جنيها.. أسعار الدواجن بالأسواق اليوم.. فيديو

السيدة انتصار السيسي تتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية.. صور

سامح شكري: لا توجد مفاوضات مباشرة بين مصر وإيران

كيفية علاج اليأس .. 3 أمور شرعية من الإفتاء| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

رد فعل رمضان صبحي بعد استبعاده من منتخب مصر.. مدرب بيراميدز يوضح

«نطيت من العربية».. التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق ميكروباص بفتاة

السيدة انتصار السيسي تتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية.. صور

بعد خسارة القمة.. الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

بعد حظره في مصر والعالم العربي.. ما الذي يحتويه فيلم أنجلينا جولي Eternals

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

فيديو

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

نائب تكساس يحدد شروط الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية.. ما القصة؟ فيديو

فيديوجراف.. 3 متسولات يتعاطين الهيروين في شارع بالبراجيل

منهارة حرفيا.. فتاة توثق لحظة تحرش سائق ميكروباص التجمع بها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ