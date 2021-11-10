25 مليون جنيه مبيعات "الحديد والصلب للمناجم" خلال تسعة أشهر

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام على اعتماد القوائم المالية للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021.

أكدت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام أنه تم اعتماد القوائم المالية بصافي ربح بعد الضرائب قدره 8.59 مليون جنيه.

وأوضحت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنها حققت 25.27 مليون جنيه مبيعات خلال التسعة أشهر.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الستة أشهر الأولى من 2021، صافي ربح قبل الضرائب قدره 26.47 مليون جنيه.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، 43.016 مليون جنيه مبيعات خلال الستة الأشهر.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية.

وفي يناير الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.