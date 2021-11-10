بالكاجوال الجذاب.. ميريام فارس تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

نشرت ميريام فارس صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت ميريام فارس بأطلالة كاجوال جذابة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

و كان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام فيديو جديد للفنانة ميريام فارس .

وأثار الفيديو جدلا واسعا من قبل رواد السوشيال ميديا، بسبب قبلة على الخد طبعها أحد معجبي مريام فارس.

أعمال ميريام فارس الأخيرة

يذكر أن آخر، أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.



وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان "غدارة يا دنيا" الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر " داني " معها في الفيلم، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.

وعادت ميريام فارس إلى إحياء الحفلات المباشرة مرة أخرى بعد طرح ألبومها الجديد وفيلمها مع نتفليكس، وقلة حدة الجائحة والخوف من انتشار فيروس كورونا.