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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سابوه لحد ما اتوفى.. حقيقة منشور مزيف منسوب لابنة أحمد خليل |خاص

الفنان الراحل أحمد
الفنان الراحل أحمد خليل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشورا لفتاة باسم مريم تدّعي بنوّتها للفنان الراحل أحمد خليل وجاء فيه:" بابا وهو بيصور مسلسل حكايتي مع الزمان اتصاب بكورونا ومحدش سأل عنه سابوه لحد ما اتوفى".

ونفى مصدر مقرب من أسرة أحمد خليل حقيقة هذا المنشور وأكد في تصريحات لـ صدى البلد أن هذا المنشور غير صحيح تماما وليس لدى الراحل أحمد خليل ابنه تدعى مريم".

وكشف المخرج أحمد خالد أمين، خلال ندوته في موقع “صدى البلد”، تفاصيل مشهد وفاة الفنان أحمد خليل في حكاية “يوم من الأيام” ضمن مسلسل “وراء كل باب”.

وقال: "أكثر حكاية نجحت من ضمن حكايات مسلسل ورا كل باب، كانت حكاية يوم من الأيام، فمشهد وفاة أحمد خليل حقق صدى كبيرا للغاية".

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تفاصيل وفاة الفنان أحمد خليل في مسلسل يوم من الأيام.. فيديو

وأضاف: "المشهد حقق سبعة ملايين مشاهدة في أسبوع، ونحن لا نهتم بالسوشيال ميديا كثيرا والمشهد أعجب به الجمهور وتأثروا به".

واختتم: "الناس لما بتشوف المشهد لحد دلوقتي بتعيط، وهذه الحكاية جعلتني على أرض صلبة وساعدني ذلك في حكاية قلب مفتوح".

اللحظات الأخير في حياة أحمد خليل

وتدهورت خلال الساعات الماضية حالة الفنان الكبيرأحمد خليل، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “حكايتي مع الزمان”، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “إلا  أنا”.

وتصدرت الفنانة ميرفت أمين مؤشر بحث جوجل بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة السادسة من حكاية “حكايتي مع الزمان" ضمن مسلسل ”إلا أنا".

 

المنشور المزيف
احمد خليل مريم حكايتي مع الزمان مواقع التواصل الاجتماعي مسلسل حكايتى

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