بورشة كاريرا تتألق من جديد على طريق أوتوبان السريع في المانيا

تعتبر سيارة كاريرا الأيقونية أحد السيارات الرياضية الفارهه التي تصنف على قمة هرم السيارات الرياضية الفارهه و ذلك لما تتميز به من مواصفات و ميكانيكية خارقة و تصميم خارجي مذهل ، كما تشتهر شركة بورشة الالمانية دائماً بسياراتها الرياضية الفاخرة و التي تمثل علامة مميزة من علامات الجودة الفاخرة .

و تتميز سيارة بورشه كاريرا جي تي بأرتفاع قيمتها المتزايد في سوق السيارت المستعملة رغم ان عمرها يتخطى 18 عاماً و الذي يدفع ملاكها للأحتفاظ بها داخل المخازن و بيعها بسعر خيالي فيما بعد ، و لكن ظهرت أحدى النسخ في ألمانيا خلال مقطع فيديو تتألق فيه على طريق أوتوبان الشهيرو الذي كان يستخدم كمطارات أثناء الحرب العالمية الثانية و يعتبر من الطرق الغير محدده السرعة ، و لم تكن مجرد تجربة قيادة عادية بل تم أختبار قدرتها على التساع و سرعتها القصوى أيضاً .

و تستمد سيارة بورشه كاريرا جي تي قوتها من محرك وسطي V10 بسعة 5700 سي سي بنظام تنفس طبيعي يولد قوة 603 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الي 590 نيوتن/متر ، و تظهر الأمكانيات بأنها أمكانيات منخفضة نوعاً ما و لكن طبيعة عمل و دوران المحرك لا يمكنها أن تتكرر بواسطة أي محرك قسري.

و بلغت قدرتها على التسارع من 100 كيلومتر/ساعة حتى 200 كيلومتر/ساعة في خلال 7.09 ثانية فقط بالضغط على أقصى مدى لدواسة الوقود ، و بلغت قدرتها على التسارع من 200 كيلومتر/ساعة حتى 250 كيلومتر/ الساعة خلال 6.74 ثانية و من 200 كيلومتر/ ساعة حتى 300 كيلومتر/ساعة خلال 20.81 ثانية و في النهاية وصلت الي سرعة قصوى تصل الي 312 كيلومتر/ساعة .