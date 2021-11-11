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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشة كاريرا تتألق من جديد على طريق أوتوبان السريع في المانيا

بورشه كاريرا جي تي
بورشه كاريرا جي تي

تعتبر سيارة كاريرا الأيقونية أحد السيارات الرياضية الفارهه التي تصنف على قمة هرم السيارات الرياضية الفارهه و ذلك لما تتميز به من مواصفات و ميكانيكية خارقة و تصميم خارجي مذهل ، كما تشتهر شركة بورشة الالمانية دائماً بسياراتها الرياضية الفاخرة و التي تمثل علامة مميزة من علامات الجودة الفاخرة .

و تتميز سيارة بورشه كاريرا جي تي بأرتفاع قيمتها المتزايد في سوق السيارت المستعملة رغم ان عمرها يتخطى 18 عاماً و الذي يدفع ملاكها للأحتفاظ بها داخل المخازن و بيعها بسعر خيالي فيما بعد ، و لكن ظهرت أحدى النسخ في ألمانيا خلال مقطع فيديو تتألق فيه على طريق أوتوبان الشهيرو الذي كان يستخدم كمطارات أثناء الحرب العالمية الثانية و يعتبر من الطرق الغير محدده السرعة ، و لم تكن مجرد تجربة قيادة عادية بل تم أختبار قدرتها على التساع و سرعتها القصوى أيضاً .

و تستمد سيارة بورشه كاريرا جي تي قوتها من محرك وسطي V10 بسعة 5700 سي سي بنظام تنفس طبيعي يولد قوة 603 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الي 590 نيوتن/متر ، و تظهر الأمكانيات بأنها أمكانيات منخفضة نوعاً ما و لكن طبيعة عمل و دوران المحرك لا يمكنها أن تتكرر بواسطة أي محرك قسري.

و بلغت قدرتها على التسارع من 100 كيلومتر/ساعة حتى 200 كيلومتر/ساعة في خلال 7.09 ثانية فقط بالضغط على أقصى مدى لدواسة الوقود ، و بلغت قدرتها على التسارع من 200 كيلومتر/ساعة حتى 250 كيلومتر/ الساعة خلال 6.74 ثانية و من 200 كيلومتر/ ساعة حتى 300 كيلومتر/ساعة خلال 20.81 ثانية و في النهاية وصلت الي سرعة قصوى تصل الي 312 كيلومتر/ساعة .

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