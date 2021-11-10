إبراهيم عيسى : ثلاث وزارات يجب دخولها مرحلة الجمهورية الجديدة بفكر مختلف|فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك ابطالا حقيقيين في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهم وزراء الكهرباء والمالية والإسكان، لافتا أن الوضع الحالي والملفات الجديدة التي تتبناها الدولة تحتاج إلى وزراء أكثر سرعة في الإيقاع.

وأضاف عيسى، خلال تعليقه ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن المرحلة الحالية مرحلة بناء الوعي ونحتاجها بقوة وهي مرحلة التحول من انجاز المباني إلى انجاز المعاني، موضحا أن هناك وزارات يجب أن تدخل مرحلة الجمهورية الجديدة بفكر مختلف مثل التعليم والثقافة والسياحة والآثار.

وتابع: " إعادة بناء الإنسان المصري والنجاحات الكبيرة التي شهدتها الدولة مؤخرا كان يتصدرها القطاع المالي والمصرفي".



