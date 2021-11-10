القومي للسينما يبدأ تصوير فيلم القاهرة عمارة الروح والعقل

بدأ المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز في تصوير الفيلم التسجيلي " القاهرة عمارة الروح والعقل" للمخرج لؤي جلال وسيناريو وليد الخولي.

وقال مجدي الشحري مدير عام الإنتاج أن الفيلم يتضمن التصوير في الاماكن الأثرية في منطقة القاهرة الفاطمية منها الأزهر الشريف ومسجد عمرو بن العاص ومسجد بن قلاوون ومسجد السلطان حسن وجامع احمد بن طولون ومسجد الرفاعي.

جدير بالذكر أن الفيلم يتم تصويره في إطار المشاركة بالإحتفالية المزمع إقامتها "للإحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي" و التي ستقام على هامش أعمال الدورة ال ١٤ للمؤتمر العام للإيسيسكو والتي ستعقد في الفترة من ٦ إلى ٩ ديسمبر القادم بإستضافة جمهورية مصر العربية.



ويتكون فريق عمل الفيلم من مدير التصوير مينا مرزوق ومارمينا شلبي ومساعد اخراج محمد العربي وشاهندة محمد علي واسلام احمد علي، ومدير إنتاج اية مختار وعاصم سعيد ومهندس صوت بسام فرحات ورامي حسين ومدير فني هبه محمد علي واوبريتور طارق نظير ، وفنيو كاميرا علاء ابو المكارم وهشام عبدالحميد واسكندر عزيز،واعمال ادارية احمد رفاعي.

يذكر أن الفيلم مازال يجرى تصويره حاليآ فى عدة مواقع مختلفة.