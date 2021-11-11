خطة النواب تناقش الحساب الختامي لعام 2020 - 2021.. الأحد

أعلن النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعتها، الأحد المقبل، الحساب الختامى لعام 2020 - 2021 وذلك بعد إرسالها من قبل الحكومة إلى مجلس النواب.



وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحساب الختامي سيكون أولوية لجنة الخطة والموازنة خلال الاجتماعات المقبلة، التي تبدأ يوم الأحد المقبل، على أن يتم إحالة الحساب الختامي إلى الجلسة العامة عقب موافقة اللجنة، تمهيدا لإقراره نهائيا بالجلسة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء 2 نوفمبر، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر الجاري.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأخيرة، على مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، مع إرجاء مناقشة المواد لجلسات مقبلة