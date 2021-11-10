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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أميرة أحمد تتألق في مهرجان الموسيقى العربية الثلاثين في يومه السابع

صدى البلد

تألقت الفنانة أميرة أحمد في مهرجان الموسيقى العربية الثلاثين في يومه السابع في احتفال دار الاوبرا المصرية بمئوية الفنان الراحل وديع الصافي وقد أبدعت وشدت بأغنية على رمش عيونها ألحان بليغ حمدي.

 

 وقد تألقت في أغنيتين دويتو مع الفنان الرائع انطوان وديع الصافي ابن الفنان وديع الصافي وهما الموال الجبلي شاهين  والذي ادته بصوت أكثر من رائع ويتميز بالطابع الجبلي وهو من المواويل اللبنانية الشهيرة وأغنية شمس الشموس يا صبوحة ألحان بليغ حمدي وقد نالت إعجاب جميع الحضور بقدرتها على الغناء باللهجة اللبنانية وقاموا بغناء عظيمة يا مصر في ختام الحفل وتغنى معهم الجمهور.

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