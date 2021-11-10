أخبار البرلمان| خطوات جديدة لتسجيل الملكية بالشهر العقاري.. وهذه العقوبة تنتظر سائقا تحرش بفتاة بميكروباص التجمع الأربعاء 10/نوفمبر/2021 - 11:50 م 11/10/2021 11:50:05 PM طباعة شارك مجلس النواب حسن رضوان نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين: الإعلان عن تنفيذ المشروع.. رسوم وشروط ترخيص عربات الطعام وفقا للقانون خطوات جديدة لتسجيل الملكية بالشهر العقاري.. تعرف عليها تعطيل الدراسة الأبرز.. مجلس النواب يناقش 25 صلاحية بمشروع قانون الأوبئة الثلاثاء المقبل حط إيده علي رجلي.. هذه العقوبة تنتظر سائقا تحرش بفتاة بميكروباص التجمع غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحديث الخاطئ عن أوضاع كورونا في مصر برلماني: موافقة الحكومة على تعديلات الشهر العقاري يعكس الحرص على مصلحة المواطنين أشادت برفع سعر توريد القمح.. زراعة البرلمان تطالب بإعادة النظر في أسعار قصب وبنجر السكر طباعة شارك مصلحة المواطن الشهر العقاري تعطيل الدراسة تعديلات الشهر العقاري تسجيل الملكية زراعة البرلمان