عاجل
أسامة الأزهري يرد على إبراهيم عيسى: قراءة القرآن وقت الفراغ لا تمنع ولا تعاب عباس الشناوي: إعلان سعر إردب القمح سيكون دافعا للفلاح ..فيديو أخبار التعليم| طارق شوقي: نعمل على جذب المزيد من الطلاب للتعليم الفني.. موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة نصف العام بالجامعات المصرية موجز السوشيال ميديا.. أحمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة.. وإلهام شاهين تستعيد ذكرياتها مع الراحل أحمد خليل كنا في حلم.. أسرة المنوفية: دعونا السيدة انتصار السيسي على الشاي ولبت الدعوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان| خطوات جديدة لتسجيل الملكية بالشهر العقاري.. وهذه العقوبة تنتظر سائقا تحرش بفتاة بميكروباص التجمع

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

 

 

الإعلان عن تنفيذ المشروع.. رسوم وشروط ترخيص عربات الطعام وفقا للقانون
 

 

خطوات جديدة لتسجيل الملكية بالشهر العقاري.. تعرف عليها
 


تعطيل الدراسة الأبرز.. مجلس النواب يناقش 25 صلاحية بمشروع قانون الأوبئة الثلاثاء المقبل
 


حط إيده علي رجلي.. هذه العقوبة تنتظر سائقا تحرش بفتاة بميكروباص التجمع
 

غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحديث الخاطئ عن أوضاع كورونا في مصر
 


برلماني: موافقة الحكومة على تعديلات الشهر العقاري يعكس الحرص على مصلحة المواطنين
 


أشادت برفع سعر توريد القمح.. زراعة البرلمان تطالب بإعادة النظر في أسعار قصب وبنجر السكر
 

مصلحة المواطن الشهر العقاري تعطيل الدراسة تعديلات الشهر العقاري تسجيل الملكية زراعة البرلمان

ترشيحاتنا

رئيس قسم القلب بمستشفى النصر التخصصي يكشف تفاصيل عمليات تركيب الصمام الأورطي..فيديو

مبروك عطية عن واقعة الجامع الأزهر: من 8 سنين.. ومش فاهم فين الاعتداء

لأول مرة.. محامي أسرة قتيل الإسماعيلية يكشف اعترافات الجاني أمام النيابة

مصدر أمنى يكشف حقيقة الاعتداء على نزلاء سجن المنيا

الأهلي يحدد 150 مليون جنيه لبيع ديانج

كنا في حلم.. أسرة المنوفية: دعونا السيدة انتصار السيسي على الشاي ولبت الدعوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لها .. زوجة قتيل الإسماعيلية تكشف سرًا في الجريمة |فيديو

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

الوجبات بتتحضّر في الحمام ..ضبط 250 كيلو دواجن فاسدة بمطعم شهير بطنطا..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

فيديو

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

فيديوجراف.. لقاء الخميسي: مسلسل "حتة من القمر" أخذ الكثير من طاقتي

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

نائب تكساس يحدد شروط الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية.. ما القصة؟ فيديو

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ