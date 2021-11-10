إعلامي تنزاني: مصر من الدول المتقدمة في أفريقيا.. وننظر لها كركيزة أساسية للقارة

علق طه كيزوكي مذيع تنزاني بالإذاعات المصرية الدولية، عن زيارة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا بقصر الأتحادية، أنها امتداد للعلاقات الوطيدة الموجودة الآن بين مصر و تنزانيا .

وأضاف " طه كيزوكي"خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة " ten"، أن الشعب الأفريقي ينظر لمصر باعتبارها ركيزة أساسية للقارة السمراء، مؤكداً أن مصر من ضمن الدول المتقدمة جداً مقارنةً بباقي الدول الأفريقية .

وأوضح " كيزوكي"، أن الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز التبادل التجارى و الأستثمارات مع رئيسة تنزانيا.

من جانبه استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اليوم بقصر الاتحادية، سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بالرئيسة التنزانية في أول زيارة رسمية لها إلى مصر، معرباً سيادته عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك الذي يربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع تنزانيا في شتى المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين.

كما أكد الرئيس حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لتنزانيا، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والزراعة، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريضة في تلك المجالات، فضلاً عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر للإسهام في بناء الكوادر التنزانية.