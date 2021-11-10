البحرية المغربية تعلن إنقاذ 117 مهاجرا غير شرعي

أنقذ خفر السواحل المغربي، اليوم الأربعاء، 117 مهاجرا غير شرعي على سواحل البلاد، في محاولة فاشلة لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

ووفقا لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، قال مصدر عسكري، إن وحدات من خفر السواحل التابعة لـ البحرية الملكية قدمت المساعدة للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية الصنع.

وأوضح أن من بين المهاجرين الـ 117 كان هناك أطفال ونساء، لافتا إلى أن عملية الإنقاذ جاءت بالتنسيق مع محطات الرادار ومراكز المراقبة البحرية الموجودة على الساحل المغربي.

وتلقى المهاجرون الإسعافات الأولية من قبل وحدات البحرية الملكية قبل نقلهم إلى أقرب الموانئ بالمملكة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي.