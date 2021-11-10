الحصري: سعر توريد القمح يزيد عن العام الماضي بنحو 100 جنيه.. فيديو

قال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم التوريد 2021/2022 ليكون ب 820 جنيه خطوة جيدة تأتى تلبية لمطالبات لجنة الزراعة بالبرلمان بإعادة النظر في أسعار توريد القمح.

وأضاف هشام الحصري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السلطة التشريعية” عبر فضائية “اكسترا نيوز"، أن أن الفلاح البسيط كان يعانى أشد المعاناه بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وغيرها.

تهم الفلاح البسيط

وتابع هشام الحصري، أن أن لجنة الزراعة تتبنى جميع القضايا والملفات التي تهم الفلاح البسيط، وقطاع الزراعة، تماشيا مع الخطوات التي تقوم بها القيادة السياسية نحو النهوض بذلك القطاع.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن إعلان سعر توريد القمح يحقق زيادة في سعر الأردب بنحو 100 جنيه عن العام الماضى.