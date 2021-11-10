الاتحاد السكندري ينجح في تمديد تعاقد أحمد نبيل مانجا

نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في تمديد تعاقده مع أحمد نبيل مانجا لاعب الفريق الأول لمدة موسمين قادمين “2022-2023”.

وينتهي تعاقد اللاعب مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الحالي"2021-2022".

ووافق أحمد نبيل مانجا على تمديد تعاقده مع الاتحاد السكندري عقب الجلسة التي عقدت مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد والاتفاق على كافة التفاصيل .

ويسعى مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على تجديد التعاقد مع العناصر الاساسية للفريق بجانب إبرام بعض التعاقدات وفقا للرؤية الفنية بقيادة حسام حسن .

محاضرة فيديو للاعبي الاتحاد السكندري قبل انطلاق المران .. اعرف السبب

أجري حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري محاضرة فيديو قبل انطلاق مران الفريق.. جاء ذلك من أجل توضيح أخطاء اللاعبين في مباراة بيراميدز الماضية.

وحرص حسام حسن على عرض الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الاتحاد السكندري من أجل تجنبها وعدم تكرارها من جديد لتجنب أحداث الموسم الماضي.

ويستعد نادي الاتحاد السكندري لمواجهة الجونة يوم 18 نوفمبر المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري .

مصيلحي يطالب اللاعبين بتحقيق نتائج إيجابية



طالب محمد مصيلحي لاعبي الفريق بتحقيق الفوز في المباراة القادمة وإسعاد جماهير الاتحاد السكندري عقب الهزيمة الكبيرة أمام بيراميدز بالجولة الماضية .

وقرر حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري إلغاء الإجازة التي كان من المقرر منحها للاعبين 48 ساعة عقب الخسارة من بيراميدز بثلاثية نظيفة