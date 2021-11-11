عباس الشناوي: إعلان سعر إردب القمح سيكون دافعا للفلاح ..فيديو

قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ، إن الإعلان عن سعر أردب القمح سيكون دافع أساسى للفلاح المصرى أن يتوسع في مساحات هذا المحصول الاستراتيجى.

وأضاف عباس الشناوي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن القرار سيكون له مردود إيجابي خاصة على واحد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وتابع عباس الشناوي، أن إعلان سعر توريد القمح يحقق زيادة في سعر الأردب بنحو 100 جنيه عن العام الماضى.

وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إلى أن هناك إصرار من وزير الزراعة منذ بداية تعيينه في هذه الحقيقة بأن يتم الإعلان عن الأسعار للفلاح المصرى