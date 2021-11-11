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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث.. مقتل عناصر إجرامية خطرة فى مطاردة مع الشرطة بالفيوم.. الطب الشرعي يعلق على تقرير وفاة شقيق رامي صبري

قوات الشرطة
قوات الشرطة

 

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد اليوم السبت عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية.

حوادث المباحث تفحص علاقات عجوز سقط قتيلا من سطح عقار بحلوان

استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث لكشف ملابسات واقعة سقوط رجل عجوز من علو بالعقار سكنه بحلوان. المزيد 

 

 الطب الشرعي: لا تعليق على تشكيك رامي صبري في تقريرنا عن وفاة أخيه

أكدت مصلحة الطب الشرعي أنها ملتزمة بما يصدر عن النيابة العامة بشأن تقرير الصفة التشريحية لشقيق المطرب رامي صبري. المزيد

 

 إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بـ شبرا الخيمة

أصيب 5 أشخاص إثر حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بسبب حدوث مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة وأماكن ركن السيارات بالشارع محل سكنهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. المزيد

 

 تجديد حبس ٣ أشخاص متورطين في تهريب المهاجرين إلى إيطاليا

جدد قاضي المعارضات حبس ٣ اشخاص متورطين ضمن تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا ١٥ يوماً  علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم. المزيد 

 

في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة بالفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة .المزيد 

 

اخبار الحوادث وزارة الداخلية خلافات مشاجرة النيابة العامة رامي صبري الطب الشرعى عناصر اجرامية

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