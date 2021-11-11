وزير الخارجية الأسبق عن زيارة رئيسة تنزانيا: نموذج مثالي للعلاقات الرشيدة

علق السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، على زيارة رئيسة تنزانيا لـ مصر، قائلا: لقاء الأمس ليس مجرد لقاء ثنائي بين دولتين، ولكنه بمثابة إرساء لاستراتيجية واسعة النطاق تقوم بها مصر.

وأضاف "محمد العرابي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية المصرية، أن لقاء أمس يأتي في إطار مثاق "الاتحاد الأفريقي"، متابعا: اللقاء يدعو جميع الدول للعودة مرة أخرى للميثاق الأفريقي والتكاتف من أجل تحقيق مصالح الشعوب.

وأوضح أن لقاء الأم بمثابة رسالة من مصر للعالم، مسترسلا:" مصر بتقول للعالم أنها مش هتقف أمام تنمية أي دولة أفريقية على الإطلاق".

وأكد على أن مصر تقوم بدور عالمي لمساهمة ومساعدة الأشقاء الافارقة، مشددا على أن مصر تلعب دورا رائدا داخل الدول الأفارقة.



وشدد على أن لقاء الرئيس السيسي بـ رئيسة تنزانيا يمثل نموذج مثالي للعلاقات الرشيدة بين الدول.



