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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 11-11-2021

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 11-11-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 11-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: رغم معاكسة فينوس.. يمكنك اليوم أن تخلق من حولك أجواءً حيوية والكل يطلب صحبتك.
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يدفعك للحركة والانطلاق وتنمية أعمال، وتعبر جيدا عما بداخلك وتنفعك مساندة المخلصين من الزملاء

 

برج الثور
عاطفيا: اليوم ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح وكن مستعدا للتفاوض، مع الانتباه لحقوقك

 

برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للخروج عن القوالب والمألوف وتستمتع بوقتك جيدا.
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على تحقيق مكاسب

 

برج السرطان
اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش.. عطارد بمنزل الحب يساعدك على التوصل لحلول وقد تستعيد علاقتك بشخص ما.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك بالحكمة والقدرة على التخطيط وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك

 

برج الأسد
عاطفيا وعائليا: القمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بمن حولك تمضي بصعوبة.. انتبه.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات وعليك اليوم أن تدرس الأمور المالية والقانونية بدقة ولا تتسرع في قراراتك

 

برج العذراء
عائليا ومهنيا: القمر في منزلك السادس يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة، وقد تنفتح أمامك الأبواب وتعمل بكل القوة والطاقة.
عاطفيا: فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا، وتعدك بالتوافق مع الطرف الآخر

برج الميزان
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.
ماليا ومهنيا: الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها.. تبدو أيضا أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم

 

برج العقرب
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ومع ذلك قد تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، فقط فكّر بموضوعية وتأنّ في قراراتك

 

برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة.
عاطفيا وعائليا: رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تتعامل بود مع الأهل والأحباب وتشعر بالارتياح والهدوء

برج الجدي
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بالمال والأعمال فقط يجب أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.
عاطفيا: فينوس في برجك تمدك بالطاقة العاطفية والتفاؤل والرغبة في الانطلاق وقد تجد سعادتك في التواجد مع من تحب

برج الدلو
مهنيا وماليا: القمر في برجك يساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة.
عاطفيا واجتماعيا: تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجميع وتحصل على الإعجاب بسهولة
 

برج الحوت
عاطفيا: الوضع الفلكي قد يصيبك بالملل، ومع ذلك فينوس تدفعك لخلق أجواء جديدة، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تكون متحفظا ولا تعلن خططك ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك
 

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الابراج اليوم الخميس 11-11-2021 برج الحمل

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