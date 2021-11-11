توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 11-11-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 11-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا: رغم معاكسة فينوس.. يمكنك اليوم أن تخلق من حولك أجواءً حيوية والكل يطلب صحبتك.

مهنيا: القمر في منزل المشروعات يدفعك للحركة والانطلاق وتنمية أعمال، وتعبر جيدا عما بداخلك وتنفعك مساندة المخلصين من الزملاء

برج الثور

عاطفيا: اليوم ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح وكن مستعدا للتفاوض، مع الانتباه لحقوقك

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للخروج عن القوالب والمألوف وتستمتع بوقتك جيدا.

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على تحقيق مكاسب

برج السرطان

اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش.. عطارد بمنزل الحب يساعدك على التوصل لحلول وقد تستعيد علاقتك بشخص ما.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك بالحكمة والقدرة على التخطيط وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك

برج الأسد

عاطفيا وعائليا: القمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بمن حولك تمضي بصعوبة.. انتبه.

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات وعليك اليوم أن تدرس الأمور المالية والقانونية بدقة ولا تتسرع في قراراتك

برج العذراء

عائليا ومهنيا: القمر في منزلك السادس يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة، وقد تنفتح أمامك الأبواب وتعمل بكل القوة والطاقة.

عاطفيا: فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا، وتعدك بالتوافق مع الطرف الآخر



برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.

ماليا ومهنيا: الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها.. تبدو أيضا أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم

برج العقرب

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ومع ذلك قد تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، فقط فكّر بموضوعية وتأنّ في قراراتك

برج القوس

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة.

عاطفيا وعائليا: رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تتعامل بود مع الأهل والأحباب وتشعر بالارتياح والهدوء



برج الجدي

مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بالمال والأعمال فقط يجب أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

عاطفيا: فينوس في برجك تمدك بالطاقة العاطفية والتفاؤل والرغبة في الانطلاق وقد تجد سعادتك في التواجد مع من تحب



برج الدلو

مهنيا وماليا: القمر في برجك يساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة.

عاطفيا واجتماعيا: تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجميع وتحصل على الإعجاب بسهولة



برج الحوت

عاطفيا: الوضع الفلكي قد يصيبك بالملل، ومع ذلك فينوس تدفعك لخلق أجواء جديدة، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تكون متحفظا ولا تعلن خططك ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك

