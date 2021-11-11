سينتيا خليفة: زعقت ليسرا وقولت الفرصة بتيجي مرة واحدة.. فيديو

قالت الفنانة سينتيا خليفة، إن “أول لقاء مع الفنانة يسرا كان مطالب منى أزعقلها.. ولكن هى كانت لطيفة جداً وهزرت معايا وهدتنى، وقولت لنفسى الفرصة بتيجى مرة واحدة”.

واضافت سينتيا خليفة، خلال حوارها ببرنامج "من مصر"، عبر فضائية"cbc"، أنها تعلمت اللهجة المصرية خلال 5 أيام فقط.

واشارت سينتيا خليفة، إلى أن هناك علاقة حب قديمة تجمع مصر ولبنان سواء على مستوى الفن أو الحياة، لافته إلى أنها "قفلت على نفسى وقلت لبابا وماما أنا معزولة واشتغلت مع أساتذة.. فى 5 أيام تعلمت الكلمات المصرية.. والأستاذ سامح عبد العزيز المخرج كان قاسى جداً معايا بس القسوة هي اللى خلتنى اتعلم".