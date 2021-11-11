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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مصر نجحت في تغيير فلسفة العمل لدى ملايين الشباب

النائب محمد محمود
النائب محمد محمود لبيب

أكد النائب محمد محمود لبيب، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي استطاعت خلال السنوات الماضية، أن تغير مفاهيم العمل التقليدي عند ملايين من الشباب المصري،  لم يعد الحلم كما كان قديمًا ولعقود طويلة ممتدة، التعيين بالقطاع العام أو المؤسسات الحكومية، خاصة بعدما تبين أنها تشبعت بعدد الموظفين والعاملين فيها ولكن تخطى ذلك إلى حلم إقامة مشروع صغير أو متوسط والانطلاق من خلاله لتحقيق الذات.

وشدد محمود في بيان له، إلى ان الانجازات الاقتصادية التي تحققت في مجال إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحجم الدعم المقدم لها من الدولة خلال السنوات الماضية، يؤكد تمامًا نجاح ىهذه السياسة.

وأشار عضو لجنة الشباب، إلى ما قاله رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، من أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها تحظى بدعم من القيادة السياسية، لما لها من دور مهم فى دفع وتنمية عجلة الإنتاج فى مختلف القطاعات، وتوفير ملايين من فرص العمل.

وأضاف محمود، أن الحكومة حريصة على دعم وتطوير هذا القطاع، من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أوالتوسع فى المشروعات القائمة، إلى جانب التدخل للمساعدة في تسويق هذه المنتجات، مشيرا  إلى صرف أكثر من 4.5 مليار جنيه لتمويل نحو 140 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفرت نحو 264 ألف فرصة عمل، خلال الـ10 شهور الماضية فقط هذا العام.

واختتم نائب سوهاج بأن إجمالي المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أقيمت في السنوات الماضية، تؤكد حدوث تغيير جذري في فلسفة العمل في البلاد.

شباب مجلس النواب الرئيس السيسي رئيس الوزراء الحكومة

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